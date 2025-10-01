عکس: سفری تصویری با برندگان بهترین عکسهای پرندگان ۲۰۲۵
بیش از ۲۵ هزار عکس از سراسر جهان برای کسب عنوان «عکاس پرندگان سال ۲۰۲۵» رقابت کردند. از پنگوئنهای فالکلند تا خورشیدگرفتگی نادر، این تصاویر برگزیده شکوه پرندگان را در لحظههایی خیرهکننده به تصویر میکشند.
برچسبها:عکاسی حیات وحش مسابقات عکاسی عکس بین الملل پرندگان حیات وحش
