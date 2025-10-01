استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت

به گزارش تابناک به نقل از وطن امروز؛ ساعاتی پیش از بامداد جمعه ۲۳ خرداد، نشانههایی، چون غرش پدافند، جابهجایی تسلیحات و خبرهایی از نشستهای سیاسی بر نگرانیها درباره آغاز جنگ افزود. این تحولات تنها ۴۸ ساعت پس از اعلام رسمی سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت تحریمهایی که ۱۰ سال تعلیق شده بود، رخ داد. با این حال، ارزیابیها نشان میدهد ایران بیش از هر زمان دیگری در موقعیت آمادهباش دفاعی قرار دارد و حمله اسرائیل به آسانی قابل تحقق نیست.
بر اساس این تحلیلها، اسرائیل برای اقدام نظامی علیه ایران به دو مؤلفه اساسی «غافلگیری» و «هدفمندی» نیاز دارد. در نبرد خرداد، این دو مؤلفه با طراحی دقیق و همراهی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه به کار گرفته شد، اما نتیجهای جز آسیبهای محدود و بیثمر باقی نگذاشت. هدف اصلی که وزیر جنگ اسرائیل در روز دوم نبرد بر آن تأکید کرده بود – یعنی سرنگونی نظام سیاسی ایران – محقق نشد و مقاومت نظامی و اجتماعی ایران، تلآویو را به عقبنشینی واداشت.
تحلیلگران میگویند آنچه اسرائیل را از ادامه تجاوز بازداشت، توانمندی ایران در وارد کردن ضربات متقابل و انسجام اجتماعی در حمایت از دفاع ملی بود. در نتیجه، گزینه جنگ امروز نه تنها دشوارتر، بلکه پرهزینهتر از ادامه وضعیت جنگی گذشته است.
با این حال، جنگ همچنان از دستور کار اسرائیل و آمریکا خارج نشده، اما در اولویت نخست نیز قرار ندارد. گزینه مکملی که تلآویو روی آن حساب کرده، «آشوب» است؛ آشوبی که بتواند ثبات سیاسی را به هم بزند، تصمیمگیری مقامات را مختل کند و انسجام اجتماعی را کاهش دهد. تجربه آبان ۹۸ نشان داد نارضایتیهای اقتصادی میتواند بستر اعتراضهای خیابانی را فراهم کند. به باور کارشناسان، اگر فعال شدن مکانیسم ماشه فشار خردکنندهای بر معیشت جامعه وارد کند و تابآوری اجتماعی کاهش یابد، احتمال بروز خشم و اعتراضهای پراکنده وجود خواهد داشت.
با این حال، ایران به دلیل گستردگی امنیت اجتماعی و آمادگی دفاعی، بستر لازم برای شکلگیری شبکههای سازمانیافته شورشی را فراهم نکرده است. در نتیجه، اسرائیل به تنهایی از طریق جنگ یا اقدامات مخفی قادر به تحقق هدف اصلی خود یعنی براندازی نظام سیاسی ایران نیست.
کارشناسان تأکید میکنند: سایه جنگ بیش از آنکه روی پهپادها و ناوها باشد، بر ذهنها سنگینی میکند. تا زمانی که معادله «جنگ-آشوب» به «آشوب و سپس جنگ» تغییر نکند، اسرائیل در تحقق اهداف خود ناکام خواهد ماند؛ حتی اگر نخستوزیر این رژیم هر شب با ترامپ جلسه بگذارد.