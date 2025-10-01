En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت

پس از بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده اروپا علیه ایران، سناریوی جنگ مستقیم اسرائیل علیه تهران بعید به نظر می‌رسد و تحلیلگران تأکید دارند تل‌آویو بیش از جنگ به «آشوب اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی» امید بسته است.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۸۳
| |
940 بازدید

استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت

به گزارش تابناک به نقل از وطن امروز؛ ساعاتی پیش از بامداد جمعه ۲۳ خرداد، نشانه‌هایی، چون غرش پدافند، جابه‌جایی تسلیحات و خبر‌هایی از نشست‌های سیاسی بر نگرانی‌ها درباره آغاز جنگ افزود. این تحولات تنها ۴۸ ساعت پس از اعلام رسمی سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت تحریم‌هایی که ۱۰ سال تعلیق شده بود، رخ داد. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ایران بیش از هر زمان دیگری در موقعیت آماده‌باش دفاعی قرار دارد و حمله اسرائیل به آسانی قابل تحقق نیست.

بر اساس این تحلیل‌ها، اسرائیل برای اقدام نظامی علیه ایران به دو مؤلفه اساسی «غافلگیری» و «هدفمندی» نیاز دارد. در نبرد خرداد، این دو مؤلفه با طراحی دقیق و همراهی برخی کشور‌های منطقه و فرامنطقه به کار گرفته شد، اما نتیجه‌ای جز آسیب‌های محدود و بی‌ثمر باقی نگذاشت. هدف اصلی که وزیر جنگ اسرائیل در روز دوم نبرد بر آن تأکید کرده بود – یعنی سرنگونی نظام سیاسی ایران – محقق نشد و مقاومت نظامی و اجتماعی ایران، تل‌آویو را به عقب‌نشینی واداشت.

تحلیلگران می‌گویند آنچه اسرائیل را از ادامه تجاوز بازداشت، توانمندی ایران در وارد کردن ضربات متقابل و انسجام اجتماعی در حمایت از دفاع ملی بود. در نتیجه، گزینه جنگ امروز نه تنها دشوارتر، بلکه پرهزینه‌تر از ادامه وضعیت جنگی گذشته است.

با این حال، جنگ همچنان از دستور کار اسرائیل و آمریکا خارج نشده، اما در اولویت نخست نیز قرار ندارد. گزینه مکملی که تل‌آویو روی آن حساب کرده، «آشوب» است؛ آشوبی که بتواند ثبات سیاسی را به هم بزند، تصمیم‌گیری مقامات را مختل کند و انسجام اجتماعی را کاهش دهد. تجربه آبان ۹۸ نشان داد نارضایتی‌های اقتصادی می‌تواند بستر اعتراض‌های خیابانی را فراهم کند. به باور کارشناسان، اگر فعال شدن مکانیسم ماشه فشار خردکننده‌ای بر معیشت جامعه وارد کند و تاب‌آوری اجتماعی کاهش یابد، احتمال بروز خشم و اعتراض‌های پراکنده وجود خواهد داشت.

با این حال، ایران به دلیل گستردگی امنیت اجتماعی و آمادگی دفاعی، بستر لازم برای شکل‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته شورشی را فراهم نکرده است. در نتیجه، اسرائیل به تنهایی از طریق جنگ یا اقدامات مخفی قادر به تحقق هدف اصلی خود یعنی براندازی نظام سیاسی ایران نیست.

کارشناسان تأکید می‌کنند: سایه جنگ بیش از آنکه روی پهپاد‌ها و ناو‌ها باشد، بر ذهن‌ها سنگینی می‌کند. تا زمانی که معادله «جنگ-آشوب» به «آشوب و سپس جنگ» تغییر نکند، اسرائیل در تحقق اهداف خود ناکام خواهد ماند؛ حتی اگر نخست‌وزیر این رژیم هر شب با ترامپ جلسه بگذارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تل آویو استراتژی آشوب جنگ-آشوب
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قدرت‌نمایی تل‌آویو با حضور مارکو روبیو
رمزگشایی از حمله ایران: شلیک ۵۳۰ موشک و ۱۰ هدف جدید!
پشت‌پردۀ تجمع منافقین در بروکسل
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aSN
tabnak.ir/005aSN