زنده با لیگ قهرمانان آسیا| استقلال صفر - المحرق صفر

استقلال در دومین دیدار خود در چهارچوب مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا در خانه به مصاف المحرق بحرین رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم استقلال ایران و المحرق بحرین از ساعت ساعت ۱۹:۳۰ امروز، چهارشنبه ۹ مهر ماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند.

ترکیب ابتدایی استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون.

ترکیب ابتدایی المحرق: ابراهیم لطف‌الله، امین بن‌عدی، اولیورا، لازار دردویچ، برونو آرائوخو، حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور ریزنِده، ایلیوت سیموئس و جونیور دا کوستا.

این دیدار تا دقیقه ۱۵ بدون موقعیت خاصی پیش رفت تا اینکه دیدیه اندونگ در میانه زمین مرتکب خطایی شد که حاصل آن یک کارت زرد بود. بازیکنان المحرق ضربه مستقیم را به سمت دروازه استقلال زدند که توپ با فاصله کمی از کنار دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

بازیکنان استقلال سردرگم و بی برنامه به نظر می‌رسیدند؛ تلاش برای حمله از کناره‌ها بی نتیجه بود و تنها طراحی حمله از میانه زمین و پشت هافبک‌های المحرق با پاس اشتباه مهران احمدی از دست رفت تا نتیجه بازی تا دقیقه ۳۰ بدون گل مساوی دنبال شود. این در حالی بود که بازیکنان المحرق هم برنامه‌ای برای حمله نداشتند و بیشتر به کار دفاعی پرداختند.

این خبر تکمیل می‌شود...