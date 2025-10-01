En
زنده با دیدار استقلال - المحرق؛ ترکیب آبی‌ها اعلام شد

دیدار استقلال و المحرق بحرین در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی برگزار می‌شود که آبی‌ها شروع بدی را با شکست مقابل الوصل امارات داشتند.
زنده با دیدار استقلال - المحرق؛ ترکیب آبی‌ها اعلام شد

استقلال در دومین دیدار خود در چهارچوب مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا در خانه به مصاف المحرق بحرین خواهند رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم استقلال ایران و المحرق بحرین از ساعت ساعت ۱۹:۳۰ امروز، چهارشنبه ۹ مهر ماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب استقلال برای این دیدار از سوی ریکاردو ساپینتو اعلام شد که به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون

