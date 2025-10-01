استقلال در دومین دیدار خود در چهارچوب مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا در خانه به مصاف المحرق بحرین خواهند رفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم استقلال ایران و المحرق بحرین از ساعت ساعت ۱۹:۳۰ امروز، چهارشنبه ۹ مهر ماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب استقلال برای این دیدار از سوی ریکاردو ساپینتو اعلام شد که به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون