همسر مریم مومن را بیشتر بشناسید

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ در این گزارش نگاهی داریم به بیوگرافی و حواشی سهیل قاصدی، بازیگری که این روز‌ها نامش بیشتر به‌واسطه ازدواج با مریم مومن بر سر زبان‌ها افتاده است. سهیل قاصدی یکی از بازیگران سینما، تلویزیون و تئاتر کشورمان است که در روز ۲۷ تیر ماه در تهران به دنیا آمده است و در کنار بازیگری در عرصه اجرا هم فعالیت دارد. او کارش را از سال ۱۳۹۷ شروع کرده است.

وی تجربه حضور در رادیو ایران، رادیو فرهنگ شبکه‌های گوناگون تلویزیون را در پرونده کاری خود به ثبت رسانده است.

حضور در فیلم پسر کشی

سهیل قاصدی با حضور در فیلم پسر کشی در سال ۱۳۹۸ وارد عرصه بازیگری شد.

این فیلم توسط محمد هادی کریمی کارگردانی شد. همچنین تهیه‌کنندگی آن را صادق یاری در سال ۹۸ بر عهده داشته است.

آقای قاصدی در این فیلم با هنرمندانی از جمله: ژاله صامتی، آرمان درویش، بهاره کیان افشار، لیلا زارع، لیلا اوتادی، نسیم ادبی، فرخ نعمتی، گلوریا هاردی و زهرا اسداللهی همبازی شد.

بازیگر نقش ارسلان در سریال آلا کیست

سهیل قاصدی بازیگر نقش ارسلان در سریال آلا ۳۴ساله بوده و از سال ۱۳۹۷ در عرصه بازیگری فعالیت میکند. او سابقه بازی در فیلم پسرکشی را در کارنامه خود دارد مدتی شایعه شده بوده که این بازیگر با مریم مومن ازدواج کرده است.

شایعه ازدواج با مریم مومن

خانم مومن بازیگر سینما و تلویزیون جدیداً در یک گفت‌و‌گو بیان کرد که به شخصی علاقه دارد و بر اساس اطلاعاتی که جدیداً انتشار داده شده است معلوم شد که این شخص سهیل قاصدی هنرپیشه سینما و تلویزیون می‌باشد.

مریم مومن و سهیل قاصدی در پخش فیلم پسرکشی که سهیل در این فیلم بازی کرده است با مریم مومن آشنایی پیدا می‌کند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. سهیل از بازیگران و گویندگان ایرانی می‌باشد. خانم مومن پس از اینکه افزود اول نام عشق او سین است، بعضی بیان کردند که آن شخص سهیل قاصدی می‌باشد. خانم مومن یک قلب برای سهیل کامنت گذاشته وسهیل هم پیچ اینستاگرام مادر و خاله مریم را دنبال کرده است.

می‌توان از آثاری که سهیل قاصدی به نسبت دیگر آثار به آن بیشتر علاقمند است و در برنامه ایستگاه از تلویزیون روی آنتن رفت، آهنگی از آلبوم باران عشق استاد ناصر چشم آذر نیز اشاره کرد.

بیوگرافی مریم مومن

روزی که نگاه خود را از خدا برداشتی و به یک انسان توکل کردی بدان که آن روز شروع بدبختی تو است و تا وقتی که نیاموزی چشم‌هایت را تنها به دست‌های قدرتمند خداوند بدوزی این بدبختی هر روز با تو است.

مریم مومن بازیگر موفق و نوظهور ایرانی که به واسطه اولین بازی خود در سریال بانوی عمارت در نقش فخرالزمان شالچی به شهرت و محبوبیت رسیده است، امروزه در عرصه تئاتر، نمایش خانگی، سینما و تلویزیون فعالیت‌هایی داشته و با وجود اینکه کم سن و سال میباشد اما توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

او به واسطه نقش آفرینی در فیلم بانوی عمارت، تندیس بازیگر منتخب زن از نگاه مردم را در پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم دریافت کرد.

خلاصه زندگینامه

تولد: ۶ مرداد سال ۱۳۷۷ (۲۶ سال)

محل تولد: مشگین شهر، استان اردبیل

محل زندگی: تهران

اصالت: اردبیل، ترک زبان

ملیت: ایرانی

تحصیلات: لیسانس رشته بازیگری

زمینه فعالیت: بازیگری

شروع فعالیت: دوران دانشجویی، سال ۱۳۹۶ تا کنون

زندگی شخصی:

مریم مومن در تاریخ ۶ مرداد ماه سال ۱۳۷۷ در محله قره درویش مشگین شهر واقع در استان اردبیل متولد شد. ایشان اصالتا اردبیلی بوده و به ترک زبان بودن خود افتخار میکنند.

پدر ایشان نی نواز و مادرشان اسب سوار بوده‌اند. مریم مومن تا سن هشت سالگی‌اش در اردبیل زندگی کرده و سپس به اتفاق خانواده‌شان به تهران نقل مکان کردند.

جدایی والدین:

زمانی که مریم مومن نه سال بیشتر نداشت، پدر و مادرش از یکدیگر جدا شده و بعد از آن با مادرشان زندگی کردند.

ایشان در باره آن دوران می‌گویند: ترجیح دادن پدر یا مادرم بر دیگری برایم بسیار سخت و دشوار بود و من هیچ گاه در دادگاه انتخاب نکردم که با پدر یا مادرم زندگی کنم. این دادگاه بود که تصمیم نهایی را گرفت و من را به مادرم سپرد.

تحصیلات:

مریم مومن گفته است که علاقه زیادی به درس خواندن داشته است، او بچه درس خوانی بوده و خانواده‌اش همیشه دوست داشتند تنها دخترشان، دکتر یا مهندس شود اما مریم مومن از خون هراس داشته و در یکی از برنامه‌هایش می‌گوید احتمالا اگر از خون نمی‌ترسیدم، رشته پزشکی را برای ادامه تحصیل انتخاب میکردم در عوض ایشان از کودکی به بازیگری و هنر علاقه‌مند بوده و دست آخر تصمیم می‌گیرند تا به صورت پنهانی در کلاس‌های بازیگری شرکت کنند و کاراته هم کار می‌کردند.

تصمیم مریم مومن برای بازیگر شدن بسیار جدی بوده و با قطعیت تصمیم می‌گیرند تا در دانشگاه نیز این رشته را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند و همین کار را هم انجام میدهند.

ایشان درباره آن دوران صحبت کرده و می‌گویند تنها کسی که از من حمایت کرد خاله‌ام بود، او تنها کسی بود که من را به سمت آرزوهایم سوق میداد و اراده من را برای بازیگر شدن تقویت می‌کرد، در نهایت من توانستم با کمک‌ها و حمایت‌های ایشان به عرصه بازیگری وارد شوم.

مریم مومن فارغ التحصیل رشته بازیگری در مقطع کارشناسی می‌باشد.

مریم مومن در سال ۱۳۹۹ در یک مصاحبه اینترنتی اعلام کرد که عاشق شده است و کسی که دوستش دارد، اسمش با حرف سین شروع میشود و در ادامه گفتند که دلم برایش قنج میرود با این حال ایشان در سال ۱۴۰۲ در برنامه چیدانه خبر ازدواج خود را تکذیب کردند به همین علت میتوان گفت ایشان همچنان مجرد هستند و ازدواج نکرده اند.

علاقه به بازیگری:

مریم مومن از همان دوران کودکی میل و علاقه زیادی به بازیگری داشت، او بسیار جسور بوده و از اینکه جلوی دوربین قرار بگیرد هیچ ترس و اضطرابی نداشت و همین موضوع باعث شد تا او بتواند برای اولین بار در دوران خردسالی، زمانی که پنج سال بیشتر نداشت جلوی دوربین رفته و در فیلم کوتاهی که از طرف پسر عموی پدرش پیشنهاد شده بود، بازی کند.

با وجود اینکه در آن زمان بسیار کم سن و سال بودند و فیلمی که در آن به نقش آفرینی پرداخته بودند، کوتاه بود اما همین تجربه هرچند کوچک کافی بود تا بیش از پیش به این حرفه علاقه‌مند شده و عشق به بازیگری در وجودشان پرورش یابد.

اولین فعالیت هنری:

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ایشان برای اولین بار در پنج سالگی جلوی دوربین رفته و بازیگری را تجربه کردند و در دوران راهنمایی هم به بازیگری در حوزه تئاتر مشغول بودند.

مریم مومن که پیش از این فعالیت‌های پراکنده‌ای در حوزه بازیگری و تئاتر داشت، اولین بار در دوران دانشجویی به صورت جدی به این حرفه پرداخته و فعالیت خود را با حضور در تئاتر دانشجویی آغاز کرد.

در سال ۱۳۹۶ درست زمانی که قرار بود برای سریال بانوی عمارت تست بازیگری برگزار شود، مریم خدارحمی، هنرپیشه ایرانی، مریم مومن را از این تست بازیگری مطلع کردند. مریم مومن در تست بازیگری شرکت کرده و پذیرفته شدند.

بعد از انجام تست تصمیم گرفته شد تا ایشان به نقش آفرینی کاراکتر فخرالزمان در این سریال بپردازد. با اینکه مریم مومن در آن زمان ۱۹ سال بیشتر نداشت اما به قدری انگیزه داشت و تلاش کرد که توانست در همان اولین حضور خود در عرصه تلویزیون، توجه‌ها را به خود جلب کند و به شهرت برسد.

سریال بانوی عمارت:

این سریال که ژانر ملودرام، عاشقانه و تاریخی دارد وقایع فیلم را به گونه‌ای که انگار در دوره قاچار اتفاق افتاده است، بازگو می‌کند. داستان این سریال درباره شاهزاده قاجاری به نام میرزا ارسلان قوانلو قاجار است که سودای قدرت در سر داشته و قصد دارد در حکومت قاجاریه، منصب بالایی برای خود دست و پا کند.

شاهزاده قاجاری که حسام منظور به نقش آفرینی آن می‌پردازد، عاشق دختری به اسم فخر الزمان شده و با او ازدواج میکند. آن‌ها از همان لحظه ازدواج خود با مشکلات و دردسر‌های متعددی روبرو میشوند که داستان فیلم به بیان جزئیات آن می‌پردازد.

این سریال که از تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۶ دی همان سال از شبکه سه سیما منتشر شد، توسط عزیزالله حمیدنژاد کارگردانی شده و در لیست پنج سریال پربیننده سال ۹۷ ایران قرار گرفت.

در این سریال که مجید مولایی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشته و احسان جوانمرد داستان آن را نوشته است، بازیگرانی همچون مریم مؤمن، پانته‌آ پناهی‌ها، حسام منظور، مینا وحید، نیکی نصیریان و غزل شاکری به نقش آفرینی پرداخته و این اثر را به مرحله انتشار رسانده‌اند.

شب‌های مافیا:

شب‌های مافیا یک مجموعه نمایش خانگی است که ژانر معمایی و فکری داشته و بر اساس بازی مافیا ساخته شده است، این مجموعه نمایش خانگی توسط سعید ابوطالب و محمدرضا رضائیان کارگردانی شده و در هر رقابت، ۱۲ نفر از میان بازیگران سینما و تلویزیون و سایر افراد مشهور به عنوان شرکت کننده به بازی دعوت می‌شوند.

مریم مومن در چند سری از این برنامه حضور پیدا کرده و با بازی درخشانشان نظر بیننده‌ها را به خود جلب کردند.

مسابقه چیدمانه:

مسابقه چیدمانه اولین مسابقه چیدمان و دکوراسیون ایرانی است که با حضور تعدادی از سلبریتی‌ها و هنرمندان کشورمان برگزار می‌شود.

کسانی که در این مسابقه شرکت می‌کنند قصد دارند ذوق، سلیقه و نگاه هنری خود را به نمایش گذارند. مسابقه به این شکل برگزار می‌شود که مهمان پس از انجام یک سری چالش‌های از پیش طراحی شده، امتیاز کسب می‌کند. فرد شرکت کننده با امتیازهایش لوازم منزل خریداری کرده و چیدمانی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد که این چیدمان مورد قضاوت و نظرسنجی گروه داوری قرار گرفته و ارزیابی میشود.

این مسابقه توسط ایرج طایفه کارگردانی شده و رحیم بهبودی‌فر نویسندگی آن را بر عهده داشته است.

مریم مومن در سال ۱۴۰۲ در برنامه چیدمانه حضور پیدا کردند. ایشان در ابتدا در مقام شرکت کننده وارد مسابقه شده و در ادامه به عنوان مجری، جایگزین لیلا اوتادی شدند.