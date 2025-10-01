En
مدودف، ترامپ را مسخره کرد

نایب رئیس شورای امنیت روسیه با تمسخر ترامپ گفت که آمریکا آن‌طور که رئیس‌جمهورش وعده داده زیردریایی‌های هسته‌ای به سواحل روسیه نفرستاده است.
مدودف، ترامپ را مسخره کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه را «شخصی احمق» خواند و گفت، یک یا دو زیردریایی را به ساحل روسیه روانه کرده است.

به نقل از خبرگزاری رویترز، ترامپ در اوت نیز گفته بود که در واکنش به تهدید‌های مدودف، دستور داده تا دو زیردریایی هسته‌ای به مناطقی مشخص بروند.

مدودف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) با کنایه به ترامپ نوشت: «این اپیزودی جدید از سریالی هیجان انگیز است. ترامپ یکبار دیگر موضوع زیردریایی‌هایی را که ظاهرا به سواحل روسیه فرستاده، مطرح کرد و اصرار داشت که آنها بسیار خوب پنهان شده‌اند.»

نایب رئیس شورای امنیت روسیه همچنین خاطرنشان کرد: «همانطور که می‌دانیم این تلاشی بیهوده است، به ویژه آنکه اصلا زیردریایی آنجا نیست.»

ترامپ دیمیتری مدودوف زیردریایی هسته‌ای
