مرحله دوم واریز سود سهام عدالت پس از ماه‌ها انتظار آغاز شد؛ در این مرحله بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت مشمول دریافت سود می‌شوند و مبالغی تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به حساب دارندگان این سهام تا فردا واریز می‌شود.

پس از ماه‌ها انتظار، مرحله دوم واریز سود سهام عدالت وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در نخستین مرحله واریز سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ که در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد، دارندگان سهام عدالت با سبد ۴۹۲ هزار تومانی، ۷۴۴ هزار تومان، با سبد ۵۳۲ هزار تومانی، ۸۰۵ هزار تومان و با سبد یک میلیون تومانی، یک میلیون و ۵۱۳ هزار تومان سود دریافت کردند.

در مرحله دوم، طبق اعلام مسئولان سازمان بورس، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت بین میلیون‌ها سهامدار توزیع خواهد شد. از این مبلغ، ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ۶ هزار میلیارد تومان حاصل از سایر عواید سهام عدالت است.

جزئیات واریز سود مرحله دوم سهام عدالت

مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با تابناک گفت: مرحله اول سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در پایان سال گذشته پرداخت شد و بخش دوم این سود طی ۴۸ ساعت آینده، یعنی امروز و فردا، به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

وی افزود: در این مرحله بیش از ۴۴ میلیون نفر از سهامداران عدالت سود دریافت می‌کنند. دارندگان سبد ۴۵۲ هزار تومانی، ۷۴۷ هزار تومان، سبد ۵۳۲ هزار تومانی، ۸۸۱ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی، یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد. سایر سهامداران نیز متناسب با حجم سهام خود، مبلغی را دریافت می‌کنند.

حاجی‌وند در ادامه توضیح داد که ۷ هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ هنوز باقی مانده و در مرحله سوم واریز خواهد شد. این مبلغ به تدریج و در اولین فرصت پرداخت سود سال مالی ۱۴۰۳ به حساب سهامداران واریز می‌شود.

آخرین وضعیت پرداخت سود سهامداران فوت شده

هم‌اکنون ۱۹ بانک عامل در روند واریز سود سهام عدالت فعال هستند. حاجی‌وند همچنین درباره وضعیت سهامداران فوت شده گفت: حدود ۴ میلیون دارنده سهام عدالت از زمان آغاز طرح در سال ۱۳۸۵ تاکنون فوت کرده‌اند که برای بیش از یک میلیون نفر از آنها فرآیند انحصار وراثت انجام شده است. وراث این افراد، بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند که در این مرحله مشمول دریافت سود می‌شوند.

وی افزود: افرادی که عزیزانشان قبل از اول مرداد ۱۳۹۹ فوت کرده‌اند، می‌توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند و در اولین فرصت پرداخت سود، این مبلغ به حساب آنها واریز خواهد شد. شرط اصلی دریافت سود، ثبت‌نام در سامانه سجام است.

هشدار مهم به سهامداران

حاجی‌وند تاکید کرد: مردم برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به مراجعه حضوری یا کلیک روی لینک‌های مشکوک ندارند و هیچ مدرکی به جایی ارائه نکنند. سود مستقیماً به شماره شبای بانکی ثبت‌شده در سامانه سجام واریز می‌شود.

مراقب چک برگشتی باشید

وی همچنین درباره سهامدارانی که پایان سال قبل سود دریافت کرده ولی در این دوره سود دریافت نکرده‌اند، گفت: اگر کسی سود مرحله قبل را دریافت نکرده، احتمالاً شماره شبای بانکی وی مشکل دارد یا دارای چک برگشتی، دو امضایی یا مسائل حقوقی است. این افراد باید به سامانه سجام مراجعه و اطلاعات خود را اصلاح کنند تا در اولین فرصت، سود به حسابشان واریز شود. همچنین شماره شبای بانکی باید حتماً به نام خود سهامدار باشد.