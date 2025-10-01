En
جنجال جدید: تصویر شکدم با چهره سیاسی خاص

اخیرا تصویری منتشر شده که کاترین شکدم را در دیدار با یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، نشان می‌دهد.
جنجال جدید: تصویر شکدم با چهره سیاسی خاص

به گزارش تابناک؛ اخیرا تصویری منتشر شده که کاترین شکدم  را در دیدار با یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، نشان می‌دهد. این دیدار توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
4
پاسخ
???
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
2
23
پاسخ
چيزي نگوييم بهتر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
4
37
پاسخ
برگردیم به حرف های کواکبیان ...
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
3
30
پاسخ
حالا بگید صحبت های دبیر حزب مردم سالاری در این باره بی ربط بوده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
2
32
پاسخ
با چه کسانی که نبوده این کاترین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
2
9
پاسخ
لطفا ویدیو مصاحبه های مختلف ایشون با صدا و سیما را هم بگذارید
علی
|
Germany
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
7
پاسخ
چقدر شکسته شده؟ ایران بود خوشگل تر بود........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
3
پاسخ
به نظر میاد که فوتوشاپ باشه . !!!! خوب توجه کنین . سر و گردن مربوط به این تصویر نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
من موندم این ایکبیری چه جذابیتی داشته که برخی از آقایون جذبش شدن؟
