قیمت جدید طلا و سکه ۹ مهرماه

قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد.
قیمت جدید طلا و سکه ۹ مهرماه

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۱۳ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا در حالی وارد روز چهارشنبه، نهم مهرماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۰ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که افزایش ۲۱۳ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۴۶ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان رسیده که از افزایش ۹۱۸ هزار تومانی قیمت حکایت دارد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ۲۸۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. هر گرم طلای دست دوم نیز ۱۰ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است که افزایش ۲۱۰ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

ربع‌سکه ۳۴ میلیون تومان شد

در این میان،  بازار سکه در حالی وارد روز چهارشنبه، نهم مهرماه شد که سکه در کانال ۱۱۳ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دیده می‌شود که یک میلیون و ۵۰۵ هزار تومان در طول ۲۴ ساعت گذشته گران شده است.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز ۱۰۶ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان شده است که از افزایش یک میلیون و ۶۰۵ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. نیم‌سکه اما با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است.

ربع‌سکه هم با کاهش ۷۰۰ هزار تومانی، ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیده می‌شود.

حباب سکه

حباب سکه امامی

101,640,000

حباب سکه بهار آزادی

29,690,000

حباب نیم سکه

87,440,000

حباب ربع سکه

87,690,000

حباب سکه گرمی

43,930,000
