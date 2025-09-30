وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحولات اخیر در شورای امنیت، سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره توافق قاهره منوط به بررسی در شورای عالی امنیت ملی کشور است.

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران غروب سه شنبه در بازگشت از نیویورک اظهار داشت: با شرایط جدید مواجه هستیم. هم در شورای امنیت ، هم در سازمان ملل و هم در آژانس بین المللی انرژی اتمی. در شورای امنیت اجماع لازم برای اینکه تصمیمی درباره اسنپ‌بک گرفته شود، از نظر ما وجود نداشت.

او ادامه داد: روسیه و چین هم معتقدند که وجود نداشت. این مسائل باید درشورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای این شورا بحث شود. ما با توجه به مجموعه شرایط وآنچه منفعت کشور اقتضا کند اجرا خواهیم کرد. مطمئن هستم در شورای امنیت ملی تصمیمات درستی گرفته خواهد شد.