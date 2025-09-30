En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرنوشت توافق با آژانس چه می‌شود؟ / پاسخ عراقچی

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحولات اخیر در شورای امنیت، سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره توافق قاهره منوط به بررسی در شورای عالی امنیت ملی کشور است.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۹۵
| |
422 بازدید
سرنوشت توافق با آژانس چه می‌شود؟ / پاسخ عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران غروب سه شنبه در بازگشت از نیویورک اظهار داشت: با شرایط جدید مواجه هستیم. هم در شورای امنیت ، هم در سازمان ملل و هم در آژانس بین المللی انرژی اتمی. در شورای امنیت اجماع لازم برای اینکه تصمیمی درباره اسنپ‌بک گرفته شود، از نظر ما وجود نداشت.

او ادامه داد: روسیه و چین هم معتقدند که وجود نداشت. این مسائل باید درشورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای این شورا بحث شود. ما با توجه به مجموعه شرایط وآنچه منفعت کشور اقتضا کند اجرا خواهیم کرد. مطمئن هستم در شورای امنیت ملی تصمیمات درستی گرفته خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیویورک سازمان ملل بازگشت به کشور آژانس انرژی اتمی توافق اسنپ بک خبر فوری
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
عکس: تدریس علم اصول ریاضیات و فیزیک ولایی/ قم
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش چین به شکست در تصویب قطعنامه برای ایران
عراقچی راهی نیویورک شد
توئیت مهم عراقچی درباره قطعنامه ۲۲۳۱
وال‌استریت ژورنال: اسنپ‌بک زیر نظر عراقچی در آستانه توافق
توضیح عراقچی درباره نامه ایران، روسیه و چین به سازمان ملل
عکس: دیدار و گفتگوی عراقچی با گوترش
آغاز رایزنی عراقچی با وزرای خارجه کشور‌های اروپایی + عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۴۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aPL
tabnak.ir/005aPL