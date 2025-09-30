En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه بسیج جامعه پزشکی درباره انتخابات نظام پزشکی

سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در آستانه زمان اعلام تأیید یا رد صلاحیت نهایی کاندیداهای هیأت مدیره نظام پزشکی، بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۹۳
| |
295 بازدید
بیانیه بسیج جامعه پزشکی درباره انتخابات نظام پزشکی

به گزارش تابناک، متن بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی کشوربدین شرح است؛

انتخابات نظام پزشکی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مشارکت صنفی و اجتماعی جامعه پزشکی است و نقشی تعیین‌کننده در تقویت همبستگی و ارتقای جایگاه این قشر ایفا می‌کند. در این مسیر، تلاش‌های ارزشمند هیات محترم نظارت برای صیانت از سلامت و شفافیت انتخابات، شایسته‌ی تقدیر و سپاسگزاری است.

بی‌تردید یکی از وظایف اصلی هیات محترم نظارت، اجرای دقیق قانون و ایجاد اطمینان خاطر برای نامزدها و رأی‌دهندگان است. آنچه همواره موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود، اتکا به مرّ قانون و استناد به گزارش‌های معتبر نهادهای ذی‌صلاح است.

آنچه اهمیت فراوان دارد این است که تمامی تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای قوانین جاری و مستندات روشن و معتبر انجام شود. اتکا به قانون، علاوه بر رفع هرگونه شائبه یا ابهام، زمینه‌ی مقبولیت تصمیمات و آرامش فضای انتخاباتی را فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر، حفظ هرچه بیشتر تصمیمات هیات نظارت از هرگونه فشار یا مداخله‌ی بیرونی، نقشی اساسی در اعتماد جامعه پزشکی دارد. هر چه مرز میان وظایف قانونی این هیات و خواسته‌های عوامل غیرمرتبط شفاف‌تر حفظ شود، جایگاه بی‌طرفانه‌ی هیات نیز بیشتر تقویت خواهد شد.

همچنین پرهیز از تصمیم‌سازی‌های غیرضروری می‌تواند روند انتخابات را روان‌تر، ساده‌تر و شفاف‌تر کند. اتخاذ تصمیمات صرفاً در چارچوب موارد ضروری، باعث می‌شود تمرکز اصلی بر اجرای صحیح انتخابات باقی بماند و فضای عمومی به دور از حاشیه شکل گیرد.

موضع مقام معظم رهبری در همه مقاطع انتخابات و همچنین  تاکید ریاست محترم جمهوری نیز در همین راستا قابل توجه است؛ چرا که ایشان بارها بر ضرورت اجرای دقیق قانون و جلوگیری از هرگونه دخالت غیرضروری تأکید داشته‌اند. این نگاه می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای هیات نظارت در ادامه مسیر قانونی و مستقل خود باشد.

ما باور داریم که التزام به این اصول، ضمن تقویت جایگاه هیات محترم نظارت، به افزایش اعتماد جامعه پزشکی و برگزاری انتخاباتی سالم و مورد پذیرش همگان خواهد انجامید.

با احترام و آرزوی توفیق روزافزون

سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظام پزشکی انتخابات پزشکان جامعه پزشکی بسیج جامعه پزشکی بیانیه خبر فوری
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
عکس: تدریس علم اصول ریاضیات و فیزیک ولایی/ قم
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دست رد جامعه پزشکی به حاشیه‌سازان سیاسی
استقبال از انتخابات نظام پزشکی بیش از انتظارات است
نظامی که دامپزشکان انتخاب نمی‌کنند!/ قدرت انتصابی‌ها در سایه رأی اعضا
نتایج انتخابات نظام پزشکی اعلام شد
فردا، نخستین نشست هیات مدیره‌های منتخب نظام پزشکی در کشور
دوقطبی طب سنتی و مدرن کاسبی شارلاتان‌هاست
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۴۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aPJ
tabnak.ir/005aPJ