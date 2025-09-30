بیانیه بسیج جامعه پزشکی درباره انتخابات نظام پزشکی

به گزارش تابناک، متن بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی کشوربدین شرح است؛
انتخابات نظام پزشکی یکی از مهمترین عرصههای مشارکت صنفی و اجتماعی جامعه پزشکی است و نقشی تعیینکننده در تقویت همبستگی و ارتقای جایگاه این قشر ایفا میکند. در این مسیر، تلاشهای ارزشمند هیات محترم نظارت برای صیانت از سلامت و شفافیت انتخابات، شایستهی تقدیر و سپاسگزاری است.
بیتردید یکی از وظایف اصلی هیات محترم نظارت، اجرای دقیق قانون و ایجاد اطمینان خاطر برای نامزدها و رأیدهندگان است. آنچه همواره موجب افزایش اعتماد عمومی میشود، اتکا به مرّ قانون و استناد به گزارشهای معتبر نهادهای ذیصلاح است.
آنچه اهمیت فراوان دارد این است که تمامی تصمیمگیریها بر مبنای قوانین جاری و مستندات روشن و معتبر انجام شود. اتکا به قانون، علاوه بر رفع هرگونه شائبه یا ابهام، زمینهی مقبولیت تصمیمات و آرامش فضای انتخاباتی را فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، حفظ هرچه بیشتر تصمیمات هیات نظارت از هرگونه فشار یا مداخلهی بیرونی، نقشی اساسی در اعتماد جامعه پزشکی دارد. هر چه مرز میان وظایف قانونی این هیات و خواستههای عوامل غیرمرتبط شفافتر حفظ شود، جایگاه بیطرفانهی هیات نیز بیشتر تقویت خواهد شد.
همچنین پرهیز از تصمیمسازیهای غیرضروری میتواند روند انتخابات را روانتر، سادهتر و شفافتر کند. اتخاذ تصمیمات صرفاً در چارچوب موارد ضروری، باعث میشود تمرکز اصلی بر اجرای صحیح انتخابات باقی بماند و فضای عمومی به دور از حاشیه شکل گیرد.
موضع مقام معظم رهبری در همه مقاطع انتخابات و همچنین تاکید ریاست محترم جمهوری نیز در همین راستا قابل توجه است؛ چرا که ایشان بارها بر ضرورت اجرای دقیق قانون و جلوگیری از هرگونه دخالت غیرضروری تأکید داشتهاند. این نگاه میتواند پشتوانهای محکم برای هیات نظارت در ادامه مسیر قانونی و مستقل خود باشد.
ما باور داریم که التزام به این اصول، ضمن تقویت جایگاه هیات محترم نظارت، به افزایش اعتماد جامعه پزشکی و برگزاری انتخاباتی سالم و مورد پذیرش همگان خواهد انجامید.
با احترام و آرزوی توفیق روزافزون
سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور