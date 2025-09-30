En
انسیه خزعلی: پدرم نگفته مخالفت با خاتمی نظر ولیعصر بود

فرزند مرحوم آیت الله خزعلی گفت: ما همیشه با افراطیون در هر دو جناح مواجه بوده‌ایم و دشمن از آن‌ها استفاده می‌کند. همان‌طور که در گذشته سفارت انگلیس پول می‌داد تا کسانی روضه‌های خاصی بخوانند و مردم را به جان هم بیندازند، امروز هم کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش می‌کنند که اختلافات را تشدید کنند.
انسیه خزعلی: پدرم نگفته مخالفت با خاتمی نظر ولیعصر بود

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ نسیه خزعلی گفت: نقلی از پدر من توسط فرزند محترم آیت‌الله فاضل در ارتباط با آقای خاتمی نقل شده بود. پدرم در آن مقطع، با توجه به رویکرد فرهنگی که داشتند، معتقد بودند نباید از آقای خاتمی پشتیبانی شود. ایشان از نظر فرهنگی مخالف بودند و سبک آقای خاتمی را نمی‌پسندیدند و تا آخر نیز بر همین مخالفت باقی ماندند.

وی افزود:، اما نکته‌ای در آن نقل‌قول ذکر شده بود که صحیح نیست. گفته شده بود که این مخالفت از طرف حضرت ولی‌عصر (عج) عنوان شده است. پدرم بسیار حساس بودند که هیچ‌کس چنین ادعا‌هایی را مطرح نکند و اگر کسی می‌گفت مسئله‌ای از طرف امام‌زمان (عج) آمده، خودشان در مقابل او می‌ایستادند. خواهش من این است که این مطلب اصلاح شود، مگر اینکه برای آن مستندی کتبی یا شفاهی داشته باشند.

