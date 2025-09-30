به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که برای نشست بزرگ فرماندهان عالی آمریکا راهی پنتاگون بود گفت: حماس ۳ یا ۴ روز فرصت دارد تا پاسخ دهد و اگر توافق را رد کند، اسرائیل آنچه را که باید انجام دهد، انجام خواهد داد.
او ادعا کرد: منتظر پذیرش پیشنهادات صلح توسط حماس هستم. اگر حماس نپذیرد، یک "پایان غمانگیز" خواهد بود. رهبری حماس در سه دوران مختلف کشته شدند آنها بهای سنگینی پرداختهاند.
ترامپ روز دوشنبه در دیدارش با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی طرح ۲۰ بندی خود برای غزه را اعلام کرد که براساس آن غزه توسط یک دولت موقت متشکل از یک کمیته تکنوکرات از فلسطینیها و افراد بینالمللی، تحت نظارت "شورای صلح" به ریاست ترامپ و تونی بلر، اداره خواهد شد. طبق گفته کاخ سفید و طرح دونالد ترامپ، اگر هر ۲ طرف با این پیشنهاد موافقت کنند، جنگ بلافاصله پایان خواهد یافت.
ترامپ با اشاره به حضور امروزش در نشست بزرگ فرماندهان آمریکایی گفت: من با ژنرالها و دریاسالارها ملاقات خواهم کرد، اگر از کسی خوشم نیاید، او را همان لحظه اخراج خواهم کرد. اگر فکر کنیم آنها جنگجویان ما نیستند، اگر خوب نیستند، خواهیم گفت: "شما اخراج شدهاید، بروید بیرون."
او در پاسخ به سوالی در مورد احتمال حمله به کارتلها در ونزوئلا، گفت :«خواهیم دید چه اتفاقی برای ونزوئلا میافتد. ونزوئلا در مورد مواد مخدر و سایر موارد بسیار خطرناک بوده است.
ترامپ همچنین گفت که از طریق زمینی به دنبال کارتلها در ونزوئلا خواهد رفت. او تاکید کرد: هیچ ماده مخدری از طریق آب وارد کشورمان نمیشود و حالا ورود کارتلها از طریق خشکی را بررسی خواهیم کرد.