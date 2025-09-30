برند کیکسمکس که با شعار «فراتر از نوشیدنی» تلاش دارد تجربهای متفاوت از پروموشنهای رایج ارائه دهد، در نیمه شهریورماه امسال نخستین مرحله از کمپین «سفر به بهترین شهربازیهای دنیا» را با معرفی ۴ خانواده برنده برگزار کرد.
برندگان این مرحله در یک قرعهکشی رسمی که با حضور ناظر حقوقی و ثبت کامل ویدیویی برگزار شد، انتخاب شدند و هماکنون سفرشان به آنتالیا آغاز شده است. این سفر شامل اقامت در هتل، دسترسی کامل به پارک تفریحی، و مجموعهای از خدمات گردشگری خانوادگی است که توسط برند تأمین شده است.
کمپینی با هزینهای فراتر از ۲۰۰ میلیارد تومان؛ شامل تبلیغات گسترده محیطی، دیجیتال، تولید بستهبندی اختصاصی و هماهنگی سفر برای دهها خانواده. حرکتی غیرمعمول در بازار ایران که نشان میدهد کیکسمکس میخواهد تنها به عنوان یک برند خوراکی باقی نماند، بلکه در ذهن مخاطبان به عنوان محقق رویاها جا بیفتد.
مرحله دوم؛ شتاب تا ابوظبی
مرحله دوم این کمپین هماکنون در جریان است. جایزه این مرحله سفر خانوادگی برای سه برنده به فراریورلد ابوظبی است؛ یکی از هیجانانگیزترین شهربازیهای دنیا که سریعترین ترن هوایی جهان را در دل خود دارد.
قرعهکشی این مرحله در نیمه مهر برگزار خواهد شد و علاقهمندان همچنان فرصت دارند با شرکت در این رقابت، شانس خود را امتحان کنند.
نحوه شرکت در کمپین مانند گذشته ساده است: با خرید نوشیدنی کیکسمکس و ارسال کد درجشده زیر درب قوطی به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۷۷، مخاطبان وارد قرعهکشی میشوند. هر کد یک شانس مجزا محسوب میشود و محدودیتی در تعداد شرکت وجود ندارد.
طبق ساختار طراحیشده، کدهایی که در این مرحله ارسال میشوند و برنده نشوند، بهصورت خودکار در مرحله سوم نیز شرکت داده خواهند شد. این ساختار باعث شده حس تداوم شانس و ارتباط برند با مخاطب در طول کمپین حفظ شود.
تجربهای فراتر از تبلیغ
کیکسمکس با این کمپین پا را از تبلیغات مرسوم و تکراری برندها فراتر گذاشته است. در شرایطی که اغلب برندها در فضای رقابتی فعلی به هدایای کوچک و تخفیفهای محدود بسنده میکنند، این برند تصمیم گرفته مستقیماً وارد زندگی مشتریانش شود — با هدیهای واقعی: سفر به رویاها.
طراحی شخصیتهای کارتونی اختصاصی (کیکسیها)، بستهبندیهای رنگارنگ و طعمهای ترش و خاص، تنها بخشی از تصویر برند هستند. پیام واقعی اینجاست: «با یک نوشیدنی ساده، میتوان رویای سفر را زندگی کرد.»
در بازاری اشباعشده از کمپینهای مشابه و پر از وعدههای کوتاهمدت، کیکسمکس انتخاب کرده روی ارزشهای بلندمدت سرمایهگذاری کند — بر ساختن ارتباطی پایدار با نسل جدید.