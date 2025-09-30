عکس: پنجرهای نوستالژیک به پیشگامان آتش نشانی
واحدهای ایمنی و آتشنشانی در صنعت نفت قدمتی بیش از ۱۰۰سال دارند و در سالهای اخیر نیز بهعنوان بخشی از سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچاسئی) در مسیر توسعه به بلوغ مناسبی رسیدهاند. مهمترین دستاورد مورد انتظار از نظام مدیریت ایمنی، استقرار رویکردهای پیشگیرانه در شناسایی و کنترل نظاممند مخاطرههاست که این موضوع مستلزم طرحریزی راهبردهای مدیریت ریسک و در عین حال بهبود یکپارچگی مکانیکی و قابلیت اطمینان تجهیزات فرآیندی است.
