اسامی فوتی‌های واژگونی اتوبوس دانشجویان در سمنان

تصادف اتوبوس و تریلی در محور سمنان–سرخه صبح امروز ۲ کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: ساعت ۷ و ۴۱ دقیقه صبح امروز ۸ مهرماه، حادثه تصادف اتوبوس و تریلی در محور سمنان به سرخه، ۵ کیلومتر بعد سمنان به اورژانس اعلام شد.

در همان دقایق نخست، ۶ دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس و یک بالگرد اورژانس به محل اعزام شدند. متأسفانه دو نفر از سرنشینان اتوبوس به نام‌های نرگس فتحی‌نژاد (۲۰ ساله) و سیده زینب شآنی (۲۵ ساله) در صحنه جان باختند.

بر اساس اعلام اورژانس، ۱۲ مصدوم این حادثه شامل ۱۱ خانم با میانگین سنی ۲۱ سال و راننده ۳۲ ساله به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شدند و پیگیری وضعیت درمانی آنها همچنان ادامه دارد.

گفتنی است علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

تصادف وضعیت درمانی اتوبوس دانشجویان سرخه اسامی فوتی ها
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
مگه این اتوبوسا هنوز بین شهری رفت و آمد دارند!؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
جاده های خراب رانندگان خمار بلای جان مردم و داغ گذاشتید روی دل این د وجوان دانشجو کی باید پاسخ دهد حالا مقصر کامیون یا اتوبوس آیا این دو نفر بر میگردن
