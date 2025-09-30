به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: ساعت ۷ و ۴۱ دقیقه صبح امروز ۸ مهرماه، حادثه تصادف اتوبوس و تریلی در محور سمنان به سرخه، ۵ کیلومتر بعد سمنان به اورژانس اعلام شد.

در همان دقایق نخست، ۶ دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس و یک بالگرد اورژانس به محل اعزام شدند. متأسفانه دو نفر از سرنشینان اتوبوس به نام‌های نرگس فتحی‌نژاد (۲۰ ساله) و سیده زینب شآنی (۲۵ ساله) در صحنه جان باختند.

بر اساس اعلام اورژانس، ۱۲ مصدوم این حادثه شامل ۱۱ خانم با میانگین سنی ۲۱ سال و راننده ۳۲ ساله به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شدند و پیگیری وضعیت درمانی آنها همچنان ادامه دارد.

گفتنی است علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.