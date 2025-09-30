En
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ

فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی خطاب به رسانه‌ها، اظهار کرد: دنبال گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه چه زمانی جنگ می‌شود یا اصلا جنگ خواهد شد یا خیر، نباشید؛ چراکه اکنون ایران در جنگ نامشروع اقتصادی، تبلیغاتی و رسانه‌ای قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۱۵
1094 بازدید
سردار محسن رضایی در آیین «بزرگداشت شهدای اقتدار» که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه دفاع از سرزمین، مردم و خانواده، مقدس است، اظهار کرد: امروز ایران مورد تهاجم شقی‌ترین و جنایتکارترین دشمنان در طول تاریخ قرار گرفته است. دشمنی که به هیچ قاعده بین‌المللی، هیچ مذاکره و پیمانی قائل نیست و حتی از ریختن خون کودکان فروگذار نمی‌کند. ایستادن در مقابل چنین دشمن خونخواری مقدس‌ترین دفاع است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ پیشرفت است، افزود: هدف آنان مقابله با پیشرفت سیاسی، علمی، اقتصادی، نظامی و هر زمینه‌ای است که ملت ایران امکان پیشرفت دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه از چند دهه پیش دشمنان جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز و فشار اقتصادی بر مردم تحمیل کرده‌اند، گفت: با وجود اعمال این فشارها، از سوی دیگر می‌گویند جمهوری اسلامی مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده است.

رضایی با اشاره به زیاده‌خواهی‌های دشمنان در سال‌های گذشته، ادامه داد: آنان امروز پا را فراتر گذاشته‌اند و می‌گویند نباید موشک با برد بیشتر از ۴۰۰ کیلومتر داشته باشیم.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی خطاب به رسانه‌ها، اظهار کرد: دنبال گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه چه زمانی جنگ می‌شود یا اصلا جنگ خواهد شد یا خیر، نباشید؛ چراکه اکنون جنگ جاری است و ایران در جنگ نامشروع اقتصادی، تبلیغاتی و رسانه‌ای قرار دارد.

وی با یادآوری به تبلیغات منفی علیه ایران در منطقه، افزود: همسایگان ما ۲۰ سال گمان می‌کردند هر لحظه امکان حمله ایران به آنان وجود دارد؛ اینگونه در منطقه ایران‌هراسی را رواج داده بودند. اما امروز همسایگان ما متوجه شده‌اند دشمن واقعی آنان رژیم‌ صهیونیستی است.

رضایی با بیان اینکه آمریکا سال‌ها قبل حامی صدام حسین و چندی پیش نیز حامی رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران بود، تصریح کرد: آمریکا در هر دو جنگ با سد محکم ملت و نیروهای مسلح روبه‌رو شد و از این به بعد هم سربازان ملت ایران تا آخرین نفس برای دفاع از آنان مقابل دشمنان می‌ایستند. امروز باید حق جهاد را ادا و در میدان‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی با تلاش مضاعف و خستگی‌ناپذیر کار کنیم.

محسن رضایی شهدای اقتدار جنگ جنگ اقتصادی توان نظامی ایران جنگ تحمیلی خبر فوری
