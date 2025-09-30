En
پیدا شدن جسد مینا دختر گمشده!

تیمی از ماموران اداره چهارم پلیس آگاهی تهران، جست و جوی خود را برای یافتن دختر گمشده آغاز کردند تا اینکه دو روز قبل جسد او در بیابان های اسلامشهر پیدا شد. دختر جوان بر اثرخفگی به قتل رسیده بود.
چند روز قبل مردی به دادسرای جنایی تهران رفت و خبر از ناپدید شدن خواهرش داد. او گفت: خواهرم مینا حدود ۴۰ سال سن دارد و پس از مرگ پدر و مادرمان به تنهایی زندگی می‌کند. من و مینا تقریبا هر روز با هم تلفنی صحبت می‌کردیم، اما آخرین بار هرچه به او زنگ زدم، پاسخی دریافت نکردم. نگران شدم و به خانه اش رفتم، اما از او خبری نیست. موبایلش خاموش است و دوستانش از سرنوشت او بی اطلاع هستند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، پس از ثبت اظهارات این مرد، قاضی عظیم سهرابی بازپرس جنایی تهران دستور تحقیقات در این پرونده را صادر کرد. تیمی از ماموران اداره چهارم پلیس آگاهی تهران، جست و جوی خود را برای یافتن دختر گمشده آغاز کردند تا اینکه دو روز قبل جسد او در بیابان‌های اسلامشهر پیدا شد. دختر جوان بر اثرخفگی به قتل رسیده بود که جسد او به پزشکی قانونی انتقال یافت. در این شرایط، تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران، تحقیقات خود را برای رازگشایی از اسرار این جنایت آغاز کرده‌اند.

کیان
|
Germany
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
8
پاسخ
اگر قاتل الهه حسین نژاد رو زودتر اعدام میکردید اونم توی ملا عام
شاید این اتفاق نمیافتاد
