قیمت جهانی اونس طلا رکورد زد

قیمت جهانی اونس طلا از ۳۸۷۰ هم عبور کرد.
قیمت جهانی اونس طلا از ۳۸۷۰ هم عبور کرد.

به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا امروز با افزایش ۵۰ دلاری برای نخستین بار از ۳۸۰۰ دلار عبور کرده و به ۳۸۱۰ دلار رسید.

