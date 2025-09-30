En
فرار ۶ ساعته قاتل و پسرش با دستگیری پایان یافت

فرمانده انتظامی لارستان از قتل فردی ۶۴ ساله و دستگیری قاتل و فرزندش در کمتر از شش ساعت در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۸۷
| |
528 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، محمد رستمی اظهار کرد: پنجم مهرماه سال جاری، یک فقره درگیری منجر به قتل به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله مامورین انتظامی به محل اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد بر اثر وقوع یک فقره درگیری، فردی با همدستی فرزندش با یک قبضه سلاح سرد مردی ۶۴ ساله را به قتل رسانده و متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و اطلاعاتی در کمتر از شش ساعت، قاتل و فرزندش را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه قاتل ۴۴ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: قاتل و فرزندش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

برچسب ها
قتل فوریت‌های پلیسی سلاح سرد قاتل اختلافات شخصی علت قتل
