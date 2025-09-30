۰۸/مهر/۱۴۰۴
Tuesday 30 September 2025
۱۱:۴۹
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
قیمت حبوبات ارزان میشود؟
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
2063
2063
بازدید
۴
پ
۵۸ سال قبل وقتی شهرک غرب تهران یک بیابان بود
کد خبر:
۱۳۳۱۴۷۶
تاریخ انتشار:
۰۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۳
30 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۱۴۷۶
|
۰۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۳
30 September 2025
|
2063
بازدید
2063
بازدید
|
۴
اشتراک گذاری
برچسب ها
شهرک غرب تهران
بیابان
عکس
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبیها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریمهای ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
تصویر کمتر دیدهشده از نصرالله و ایزدی
عکس بازسازی شده از جوانی سیدحسن نصرالله
ایران دهه ۴۰ در قاب یک عکاس آمریکایی
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
طبیعت زیبای هورامان کردستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۴
ناشناس
|
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
5
پاسخ
نکردیم 200متر بخریم
بیرن
|
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
0
پاسخ
این اخبار تاریخی کلا از هر نوع باشه دیگه دروغ وچاخان وبلوف در آن نیست وهمینطور که مشخصه دیگه نمیشه اخبار جدید وبه سال را منتشر کرد البته یک حسن بسیار خوب این اخبار اینه که عجیب وغریب هستند ودارای قدمت و قیمت میباشند
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
خودت فهمیدی چی گفتی؟
ناشناس
|
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
کاش بیابان مونده بود
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمیرسد
پیری زودرس؛ میراث پدران سیگاری
تصمیم تازه برای کالابرگ / مجلس مجوز جدید داد
فرزندخوانده، وارث و محرم شرعی میشود؟
ورود مرسدس EQE 500 به بازار ایران؛ لوکس برقی با چاشنی فناوری
لحظه اصابت پهپاد انتحاری به بالگرد روسی
افغانستان، بازیگر جدید در قیمتگذاری دلار ایران!
فرار ۶ ساعته قاتل و پسرش با دستگیری پایان یافت
خریداران سکه گوش به زنگ باشند!
کارگران بازنشسته در انتظار فیشهای حقوقی شهریور
کنایه به سرلشکر باقری بعد از شهادتش
اظهارات جنجالی یک نماینده درباره انتخابات و مردم!
قبوض برق سرسامآور و یارانههای بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانهها خاک میخورد؟
جزئیات طرح نهایی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای خروج از ان پی تی
ارتباط افغانستان با جهان قطع شد!
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
آیا تمام تحریمهای ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بیشرمانه
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
ژاپن تحریمها علیه ایران را از سر گرفت
لحظهای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپبک را کلید زد
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکسالعمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
پیشبینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
لحظهای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
(۲۲۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
(۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
(۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
(۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بیطرف میزبانی
(۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
(۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟
(۹۷ نظر)
آیا تمام تحریمهای ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
(۹۰ نظر)
ژاپن تحریمها علیه ایران را از سر گرفت
(۸۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور
(۷۴ نظر)
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
(۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
(۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
(۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا میشود!
(۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریمها
(۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aNQ
tabnak.ir/005aNQ
کپی شد