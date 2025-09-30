En
دومین شکست عشقی برای نیکول کیدمن پس از 20 سال

یک منبع گفت که نیکول کیدمن و کیث اربن پس از نزدیک به ۲۰ سال زندگی مشترک از هم جدا شده‌اند.
دومین شکست عشقی برای نیکول کیدمن پس از 20 سال

به گزارش تابناک؛ بی بی سی نوشت: یک منبع گفت که نیکول کیدمن و کیث اربن پس از نزدیک به ۲۰ سال زندگی مشترک از هم جدا شده‌اند.

این زوج سرشناس، دو فرزند به نام‌های سان‌دی رز ۱۷ ساله و فیث مارگارت ۱۴ ساله دارند.

نیکول کیدمن، بازیگر برنده اسکار و کیث اربن، خواننده سبک کانتری و برنده چهار جایزه گرمی، ژوئن ۲۰۰۶ با هم ازدواج کردند.

خبرگزاری تی‌ام‌زد اولین بار این خبر را گزارش کرد و به نقل از منبعی نوشت که این زوج از تابستان گذشته جدا زندگی می‌کنند و نیکول کیدمن جدایی را نمی‌خواهد. منبع بی‌بی‌سی هم این گزارش را تایید کرد.

دلیل جدایی آنها مشخص نیست.

خانم کیدمن و آقای اربن که هر دو در استرالیا بزرگ شده‌اند، در طی دو دهه زندگی مشترک، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند.

بازیگر فیلم «دختر بچه» پیش از این با تام کروز ازدواج کرده بود. این زوج بیش از ۱۰ سال با هم بودند و دو فرزند نیز دارند. آنها در سال ۲۰۰۱ به ازدواج خود پایان دادند.

سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
دلت خوش مردم غم نان دارن تو دنیال کیدمن میدمن هستی طلاق گرفتن خدا شفات بده
