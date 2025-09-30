تصادف ‌خونین اتوبوس حامل دانشجویان در جاده سمنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مدیرعامل هلال‌احمر استان سمنان از تصادف یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان در جاده سمنان به سرخه خبر داد.

حسین درخشان اظهار کرد: امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ تصادف و خروج از جاده یک دستگاه اتوبوس در جاده سمنان به سرخه به مرگ دو نفر از سرنشینان اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی انجامید.

وی با بیان اینکه این اتوبوس مربوط به دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بوده است، افزود: اتوبوس از سمنان به سمت سرخه در حرکت بوده که بعد از برخورد آن با یک تریلی از جاده خارج می‌شود.

وی از حضور امدادگران در محل حادثه خبر داد و افزود: همکاران هلال احمر و نیرو‌های اورژانس در حال خروج فوتی‌های احتمالی و مصدومان از داخل اتوبوس هستند.

وی با بیان اینکه تعداد مصدومان فعلا معلوم نیست، ادامه داد: تاکنون فوت دو نفر از سرنشینان تایید شده است.

مدیرعامل هلال احمراستان اعلام کرد: امروز ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده سمنان ـ سرخه به مرکز کنترل و هماهنگی استان سمنان اعلام شد که بلافاصله پس از اعلام گزارش، چهار تیم از پایگاه امداد و نجات شهدای امدادگر، واکنش‌سریع، شعبه سرخه و پایگاه مرکزی سمنان به محل حادثه اعزام شدند.