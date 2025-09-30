En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار نارنجی برای برخی مناطق شمال کشور

سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال کشور و مناطق ساحلی جنوب هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۵۴
| |
256 بازدید

هشدار نارنجی برای برخی مناطق شمال کشور

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ بنا بر اعلام سازمان هواشناسی هشدار سطح نارنجی برای گیلان و غرب مازندران صادر شده است. با توجه به بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید در این مناطق احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، وجود دارد.

همچنین در این مناطق، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، مه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال رانش کوه، احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت پیش بینی می‌شود.

علاوه بر این با توجه به افزایش سرعت باد، هشدار دریایی سطح نارنجی برای مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و هرمزگان، در خلیج فارس صادر شده است. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی در این مناطق احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت‌های تفریحی، اختلال در تردد‌های دریایی قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تردد کشتی‌های تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و فعالیت‌های سکو‌های نفتی وجود دارد.

امروز در استان گیلان، نیمه شرقی مازندران، نوار شرقی اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، و آذربایجان غربی بارش باران، رعدوبرق و وزش باد رخ می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هشدار هواشناسی سطح نارنجی رعدوبرق وزش باد
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هوای تهران پاییزی می‌شود
پیش‌بینی هواشناسی از بارش باران در هفته جاری
هشدار وزش باد در تهران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۰ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aN4
tabnak.ir/005aN4