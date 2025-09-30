آخرین اخبار از آب و هوای کشور در ۵ روز آینده

برای پنج روز آینده، در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایدار پیشبینی میشود و پدیده جوی مهم تغییرات دمایی خواهد بود.
به گزارش تابناک؛ در این مدت، انتظار بارش قابل توجهی در اغلب نقاط وجود ندارد و شرایط جوی نسبتا ثابت خواهد بود.
بارش پراکنده در برخی مناطق شمالی کشور
با این حال، استانهای گیلان، مازندران، گلستان و بخشهایی از اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شمال خراسان شمالی از این وضعیت مستثنا هستند و به ویژه از میانه هفته به بعد بارش باران در این مناطق پیشبینی میشود.
امروز در استانهای گیلان، مازندران و شرق اردبیل بارش پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد و شدت بارشها در گیلان، مازندران و جنوب گلستان بیشتر خواهد بود و در گیلان احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد.
فردا علاوه بر مناطق یادشده، در شمال آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات رشتهکوه البرز بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی ادامه خواهد داشت.