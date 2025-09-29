En
گزارش کانال 13 اسرائیل از حملات صد جاسوس ایرانی موساد و عملیات‌های ترور
تعداد بازدید : 1409
کد خبر:۱۳۳۱۴۳۲
6012 بازدید
نظرات: ۲۹
نبض خبر

مجری صداوسیما مجبور به عذرخواهی از شورای نگهبان شد!

پس از انتقاد از ساخت هتل ده طبقه شورای نگهبان در مشهد در برنامه سمت خدا توسط حجت الاسلام حسینی قمی، عباس کلاهدوز از اعضای دفتر روابط عمومی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شورای نگهبان هیچ‌گاه و در هیچ نقطه‌ای از کشور هتل یا مجتمع تفریحی نداشته و ندارد؛ پس هتل 15 طبقه صرفاً یک روایت نادرست است. آنچه در مشهد وجود دارد؛ یک مجتمع آموزشی– فرهنگی است. این مجموعه برای برگزاری دوره‌ها و همایش‌های آموزشی طراحی شده تا حدود 300 هزار ناظر مردمی انتخابات بتوانند وظایف‌شان را حرفه‌ای و آموزش دیده انجام دهند.» در واقع اصل خبر درست است و این کارمند شورای نگهبان تاکید کرده که این مجموعه هتل نیست! پس از این، مجری برنامه سمت خدا مجبور به عذرخواهی از صداوسیما در این برنامه شد که این بخش را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شورای نگهبان هتل ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
32
پاسخ
تقبل الله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
نصف خبر را برای چه می برید؟ ادعا کننده گفته 15 طبقه ، پاسخ هم داده شده پنچ طبقه آموزشی که بدلیل نبود بودجه ساخته نشده و نیمه کاره مانده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
جدی به ادم برمیخوره من به این نتیجه رسیدم خبرها رو نخونم خدایش ما رو چی فرض کردن که این حرفها رو میزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
83
پاسخ
همه هتل های دولتی در مناطق مسافر پذیر عنوان آموزشی فرهنگی دارند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
نمونه اش سازمان بنادر و دریانوردی که در کلارآباد یک مجموعه با سی آپارتمان و چهار واحد ویلایی مدیریتی دارد!! بانک مرکزی و بانکها که تا دلت بخواد از این فضاها دارند!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
76
پاسخ
مجتمع آموزشی -فرهنگی ای دارن که مثله هتله،
آقا با الفاظ خواهشا بازی نکنید.
مقداری برای طرف مقابل هم شعور قائل بشید.
پاسخ ها
مهران
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
هتل با مجتمع آموزشی فرق داره!!!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
عضو شورا در جوابیه، عذر بدتر از گناه آوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
69
پاسخ
از این مجموعه های فرهنگی آموزشی که در حقیقت کاربرد تفریحی دارد بسیار زیاد داریم از خود صدا و سیما بگیر تا هرجای دیگر .
این عناوین صرفا جنبه فریب دارد .
ناشناس
|
Thailand
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
57
پاسخ
یعنی در آن مجتمع فرهنگی ! کسی شب نمی خوابه ؟! اره شما راست می گی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
44
پاسخ
عجب ...

پس به همه مجوز ساخت مجتمع آموزشی فرهنگی بدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
32
پاسخ
بله براحتی تغییر کاربری می دید.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
45
پاسخ
همه هم‌ باور کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
49
پاسخ
ما که ندیدیم کسی رو برای آموزش انتخابات به هتل بفرستند تو انتخابات که تا حالا دیدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
فرض کن از کل کشور 300 هزار نفر را ببرند مشهد و در یک ساختمان 15 طبقه اسکان بدهند برای آموزش!!! دلیلش از اصل خبر خنده دارتر است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
39
پاسخ
اره حتما راست می گویید هتل ندارد و مجتمع به بهانه اموزشی یا فرهنگی چرا
