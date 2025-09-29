En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: دیدار و گفتگوی عراقچی با گوترش

تصویری از دیدار و گفتگوی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
کد خبر: ۱۳۳۱۴۲۶
| |
530 بازدید
عکس: دیدار و گفتگوی عراقچی با گوترش

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیویورک سازمان ملل گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر فوری
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل + عکس
رایزنی عراقچی با لاوروف+عکس
نامه عراقچی به سازمان ملل درباره قطعنامه‌های لغوشده
جزئیات دیدار عراقچی و وزیر خارجه انگلیس + عکس
توئیت مهم عراقچی درباره قطعنامه ۲۲۳۱
نامه مهم عراقچی به همتایان خود در سایر کشورها
عکس: دیدار عراقچی با رئیس شورای امنیت سازمان ملل
عراقچی: آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد و اروپا آن را به خاک سپرد
عراقچی با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عمان در نیویورک
هشدار و همبستگی ایران و ونزوئلا درباره تهدیدات آمریکا
آغاز رایزنی عراقچی با وزرای خارجه کشور‌های اروپایی + عکس
رایزنی عراقچی و گروسی در حاشیه مجمع سازمان ملل + عکس
درخواست عراقچی از شورای امنیت سازمان ملل
عراقچی راهی نیویورک شد
عکس: دیدار دوباره عراقچی و گروسی در نیویورک
رایزنی وزرای خارجه ایران و سوئیس در نیویورک + عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
ارتباط اینترنت افغانستان با قیمت دلار در تهران!
استراتژی صهیونیسم برای تسلط بر قفقاز/از ترور نخبگان تا مهندسی افکار نسل جوان آذربایجان
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
زمان نخستین بازی تیم ملی والیبال زنان ایران در جام ملت‌ها
عکس: دیدار و گفتگوی عراقچی با گوترش
افزایش روند ابتلا به بیماری‌های قلبی در میان جوانان
قاب مشترک رسول و امیررضا خادم پس از سال‌ها + عکس
غرق. شدن معلم و دانش‌آموز در سد اکباتان
ترامپ: امیدوارم ایران به پیمان ابراهیم بپیوندد؛ به‌زودی طرح صلح آمریکا برای منطقه را اعلام می‌کنم
اینترنت افغانستان قطع شد
توهم جدید ترامپ: ایران شاید به توافق ابراهیم بپیوندد!
پیام سپاهان به هواداران
کاخ سفید: نتانیاهو دیگر به قطر حمله نمی‌کند
بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا دارایی ندارد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۸۰ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aMc
tabnak.ir/005aMc