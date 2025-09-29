بدون هیچ شک و تردیدی رسول خادم یکی از چهره‌های محبوب و فراموش نشدنی ورزش ایران محسوب می‌شود. مردی که جدا از افتخارات فراوان ورزشی، در عرصه امور خیریه هم به شدت فعال است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، علاوه بر رسول، امیررضا خادم هم کشتی‌گیر بسیار بزرگی بود و سابقه قهرمانی در دنیا و البته کسب مدال برنز المپیک را هم دارد. برادران خادم مزیتی خاص در کشتی ایران دارند که تا امروز هیچ فرد دیگری نتوانسته آن را احراز کند.

امیر و رسول خادم تنها افرادی در ورزش ایران محسوب می‌شوند که هر دو نفر هم تحت عنوان سرمربی و هم در قالب رییس فدراسیون کشتی توانسته‌اند تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را به مقام قهرمانی جهان برسانند. آنها سالیان سال در اردوهای تیم ملی با یکدیگر هم اتاق بودند ولی در این چند سال کمتر پیش آمده بود که امیر و رسول را کنار یکدیگر ببینیم. اتفاقی که یکشنبه شب محقق شد و البته اکبر فلاح قهرمان اسبق جهان و یکی از با اخلاق‌ترین کشتی‌گیران ۴۰ سال اخیر نیز کنارشان ایستاد تا یک قاب ناب و سنگین شکل بگیرد.

به این ۳ قهرمان جهان باید حسن حمیدی (نفر اول از سمت راست) مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد را هم اضافه کرد که در سال ۱۳۸۱ یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی کشورمان بود و در رقابت‌های جهانی ۲۰۰۲ تهران قهرمانی تیم ملی ایران را جشن گرفت.