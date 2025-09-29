En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قاب مشترک رسول و امیررضا خادم پس از سال‌ها + عکس

بدون هیچ شک و تردیدی رسول خادم یکی از چهره‌های محبوب و فراموش نشدنی ورزش ایران محسوب می‌شود. مردی که جدا از افتخارات فراوان ورزشی، در عرصه امور خیریه هم به شدت فعال است. 
کد خبر: ۱۳۳۱۴۲۴
| |
1321 بازدید
قاب مشترک رسول و امیررضا خادم پس از سال‌ها + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، علاوه بر رسول، امیررضا خادم هم کشتی‌گیر بسیار بزرگی بود و سابقه قهرمانی در دنیا و البته کسب مدال برنز المپیک را هم دارد. برادران خادم مزیتی خاص در کشتی ایران دارند که تا امروز هیچ فرد دیگری نتوانسته آن را احراز کند.

 امیر و رسول خادم تنها افرادی در ورزش ایران محسوب می‌شوند که هر دو نفر هم تحت عنوان سرمربی و هم در قالب رییس فدراسیون کشتی توانسته‌اند تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را به مقام قهرمانی جهان برسانند. آنها سالیان سال در اردوهای تیم ملی با یکدیگر هم اتاق بودند ولی در این چند سال کمتر پیش آمده بود که امیر و رسول را کنار یکدیگر ببینیم. اتفاقی که یکشنبه شب محقق شد و البته اکبر فلاح قهرمان اسبق جهان و یکی از با اخلاق‌ترین کشتی‌گیران ۴۰ سال اخیر نیز کنارشان ایستاد تا یک قاب ناب و سنگین شکل بگیرد.

 به این ۳ قهرمان جهان باید حسن حمیدی (نفر اول از سمت راست) مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد را هم اضافه کرد که در سال ۱۳۸۱ یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی کشورمان بود و در رقابت‌های جهانی ۲۰۰۲ تهران قهرمانی تیم ملی ایران را جشن گرفت.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کشتی رسول خادم امیررضا خادم پیشکسوت کشتی خبر فوری
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تبریک تولد متفاوت کیهان کلهر به رسول خادم
ویدیوی تکان دهنده رسول خادم از مردان واقعی ایران
ویدیوی تکان دهنده رسول خادم از وضعیت کپرنشین‌ها
حضور رسول خادم در زورخانه‌ پاسارگاد مشهد
علیرضا دبیر، نام رسول خادم را حذف کرد
ماجرای حسادت علیرضا حیدری به رسول خادم
واکنش رسول خادم به تغییر نام ورزشگاه تختی به لُرآرنا
درخواست جالب از علیرضا دبیر درباره رسول خادم
دیدار تلخ پرویز پرستویی و رسول خادم با خانواده‌های داغدار معدن طبس
رسول خادم به کمک بی‌خانمان‌ها شتافت
ویدیوی رسول خادم که پس از متلک دبیر وایرال شد
حمله ناجوانمردانه به رسول خادم
طعنه‌ علیرضا دبیر به جهان پهلوان خواندن رسول خادم
اینفوتابناک| مقایسه آماری و مدالی کشتی در دوره ۲۰ ساله
پسر رسول خادم: پدرم نگذاشت کشتی گیر شوم!
تصویر بسیار کمیاب از کشتی امیر و رسول خادم
به مناسبت زادروز رسول خادم؛ رسول را از گِل تختی سرشته‌اند!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
ارتباط اینترنت افغانستان با قیمت دلار در تهران!
استراتژی صهیونیسم برای تسلط بر قفقاز/از ترور نخبگان تا مهندسی افکار نسل جوان آذربایجان
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
زمان نخستین بازی تیم ملی والیبال زنان ایران در جام ملت‌ها
عکس: دیدار و گفتگوی عراقچی با گوترش
افزایش روند ابتلا به بیماری‌های قلبی در میان جوانان
قاب مشترک رسول و امیررضا خادم پس از سال‌ها + عکس
غرق. شدن معلم و دانش‌آموز در سد اکباتان
ترامپ: امیدوارم ایران به پیمان ابراهیم بپیوندد؛ به‌زودی طرح صلح آمریکا برای منطقه را اعلام می‌کنم
اینترنت افغانستان قطع شد
توهم جدید ترامپ: ایران شاید به توافق ابراهیم بپیوندد!
پیام سپاهان به هواداران
کاخ سفید: نتانیاهو دیگر به قطر حمله نمی‌کند
بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا دارایی ندارد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۸۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۸۰ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aMa
tabnak.ir/005aMa