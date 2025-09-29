En
علت خوشحالی ضرغامی از تعلیق نشدن تحریم‌های ایران!

ضرغامی گفت: ‏از اینکه تعلیق ۶ ماهه‌ی تحریم‌‌اروپا رای‌نیاورد، خوشحالم!
علت خوشحالی ضرغامی از تعلیق نشدن تحریم‌های ایران!

به گزارش تابناک، عزت الله ضرغامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‏از اینکه تعلیق۶ ماهه‌ی تحریم‌‌اروپا رای‌نیاورد، خوشحالم!

بلا‌تکلیفی، بلای جان کشور شده است.

