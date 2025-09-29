\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0639\u0632\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0636\u0631\u063a\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0639\u0636\u0648 \u0645\u062c\u0645\u0639 \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0645\u0635\u0644\u062d\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u200f\u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0642\u06f6 \u0645\u0627\u0647\u0647\u200c\u06cc \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645\u200c\u200c\u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0631\u0627\u06cc\u200c\u0646\u06cc\u0627\u0648\u0631\u062f\u060c \u062e\u0648\u0634\u062d\u0627\u0644\u0645!\n\u0628\u0644\u0627\u200c\u062a\u06a9\u0644\u06cc\u0641\u06cc\u060c \u0628\u0644\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n