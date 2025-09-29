عیسی آل کثیر به دلیل پارگی رباط صلیبی، ادامه فصل را از دست داد.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح ورزشی، عیسی آل کثیر، بازیکن سابق پرسپولیس، یکی از پرحاشیه ترین بازیکنان این فصل لیگ برتر بود که پس از جدایی از جمع سرخ ها در چرخشی ۱۸۰ درجه ای به استقلال پیوست که این اتفاق با واکنش منفی هواداران استقلال همراه شد.

فشار هواداران باعث شد تا مدیران استقلال مجبور به فروش آل کثیر به ملوان شوند تا این بازیکن در سومین بازی خود برای ملوان مقابل پرسپولیس به میدان برود.

آل کثیر که از ابتدای بازی مقابل پرسپولیس به میدان رفت در دقیقه ۴۹ با مصدومیت شدید مواجه شد تا با تشخیص مشکوک به پارگی رباط از سوی پزشکان تیم، تعویض شود.

پس از این بازی، امروز خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه عیسی آل کثیر، به دلیل پارگی رباط صلیبی، فصل را از دست داده است.

این درحالی است که باتوجه به احتمال پارگی رباط با تشخیص پزشک باشگاه، کادرفنی ملوان انتظار شنیدن این خبر را داشتند.

در همین ارتباط، یکی از مدیران ملوان به هفت ورزشی گفت: پارگی رباط صلیبی آل کثیر به دلیل نیامدن جواب تست پزشکی قطعی نشده و این خبر رسمیت ندارد اما منابع غیررسمی، خلاف این ادعا را مطرح می کنند.