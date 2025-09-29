به گزارش تابناک، فیلم سینمایی «شوماه»، به کارگردانی مژگان بیات، با حضور عوامل آن و دیگر هنرمندان، در موزه سینما به نمایش درآمد. فاطمه معتمدآریا، پژمان بازغی، روزبه حصاری، آریا توسلی، اشکان دلاوری، بهادر اورعی، کاوه ابراهیم، مسعود کشاورز، احمدرضا خانی، مجتبی کریمی، سعید اعتمادی، پرویز زیدی، محمد عطایی‌زاده، مارال عبداللهی و... از بازیگران این فیلم هستند.

در بخشی از مراسم اکران این فیلم خبرنگاری خطاب به نفس بازغی که در آغوش پدرش، پژمان بازغی بود گفت: «با حضور پدر ۳۰ سال جلو افتاده‌ای.» این سوال با ناراحتی نفس بازغی همراه بود.