قیمت حبوبات ارزان میشود؟
سیاسی
»
رهبری و روسای قوا
بازدید
1128
1128
بازدید
پ
عکس: توییت جدید دفتر رهبر انقلاب برای سید مقاومت
تازهترین توئیت رسانه KHAMENEI.IR از بیانات حضرت آیتالله خامنهای به مناسبت اولین سالگرد شهادت مجاهد کبیر سیدحسن نصرالله. رهبر معظم انقلاب فرمودند: داستان حزبالله لبنان، داستان دنبالهداری است...
کد خبر:
۱۳۳۱۳۹۵
تاریخ انتشار:
۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۸
29 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۱۳۹۵
|
۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۸
29 September 2025
|
1128
بازدید
1128
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب
آیت الله خامنه ای
سید حسن نصرالله
شهادت
سالگرد شهادت
