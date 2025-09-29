اقدام ضدایرانی لندن/ تحریم ۷۱ فرد و نهاد ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دولت انگلیس در پی بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار ماشه، امروز (دوشنبه) اعلام کرد که ۷۱ مورد جدید را ذیل مقررات تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران اعمال کرده است.

طبق گزارش رویترز، ۹ فرد و ۶۲ نهاد از جمله وزارت نفت و وزارت نیرو به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند.

تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل که ذیل توافق هسته‌ای لغو شده بود، با اجرایی شدن «سازوکار ماشه» از دیروز ۲۸ سپتامبر علیه ایران بازگردانده شد.

فعال‌سازی روند سازوکار ماشه برای بازگردانی تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل که در توافق هسته‌ای مقرر شده بود، به درخواست فرانسه، آلمان و انگلیس انجام شد.

ایران این اقدام غربی‌ها را غیرقانونی توصیف و اعلام کرده از حقوق خود با قاطعیت دفاع می‌کند.