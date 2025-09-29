En
دیدار گروسی و بارو با محور اسنپ‌بک در ورشو

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه فرانسه درباره مسائل پیرامون اجرای اسنپ‌بک (پس‌گشت) و ضرورت دیپلماسی هسته‌ای با ایران گفت‌وگو کردند.
دیدار گروسی و بارو با محور اسنپ‌بک در ورشو

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رافائل گروسی روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در حاشیه نشست مجمع امنیتی ورشو گفت‌وگویی به‌موقع با ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه داشتم»

وی افزود که در این ملاقات دو طرف «درباره وضعیت پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک و ضرورت پیشبرد راه‌حل‌های دیپلماتیک» گفت‌و‌گو کردند.

سازوکار پس‌گشت با سوء استفاده تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) از سازوکار حل‌وفصل اختلاف در برجام روز گذشته (یکشنبه) به اجرا درآمد و به موجب آن ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران بار دیگر فعال شدند.

در چند هفته و بخصوص چند روز اخیر «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها پیش برد، اما تلاش‌های تهران برای باز نگاه داشتن پنجره دیپلماسی از سه مسیر مذاکره با تروئیکای اروپایی، حصول توافق از سرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهاد‌های سازنده و قابل اجرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده برای مقاومت در برابر دیپلماسی ره به جایی نبرد.

وزیر امور خارجه ایران همزمان با اقدام ترویئکای اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.

