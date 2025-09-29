آکسیوس نوشت که به نظر می‌رسد برای نخستین بار در دومین دور ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، او آماده است تا در مورد غزه راه خود را از بنیامین نتانیاهو جدا کرده و او را برای برقراری صلح تحت فشار قرار دهد. این ۲ مقام امروز در کاخ سفید دیدار و ضمن شرکت در ضیافت ناهار در یک نشست خبری شرکت خواهند کرد. ترامپ امیدوار است پس از این دیدار، توافق مد نظرش را اعلام کند.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ یکی از مشاوران ترامپ که از طرح صلح مذکور مطلع بوده و آکسیوس نام وی را فاش نکرد، گفت: اعراب تقریباً ۱۰۰درصد با آن موافقت کرده‌اند. اکنون منتظریم تا رئیس‌جمهور نتانیاهو را جادو کند.

به گفته مشاور ترامپ، کاخ سفید بر این باور است که اگر نتانیاهو این توافق را نپذیرد، او مسئول ادامه جنگ، قدرت یافتن حماس و نادیده گرفتن نیاز‌های بشردوستانه فلسطینی‌ها خواهد بود.

یکی از مقام‌های دولت ترامپ گفت: همه از دست بی‌بی خشمگین هستند.

برخی از مشاوران ترامپ به او گفته‌اند که روند صلح غزه آزمونی برای اعتبار جهانی اوست. یکی از مشاوران گفت هر اقدام مورد نظر ترامپ در خاورمیانه، تا زمانی که نتواند نتانیاهو را متقاعد به پایان جنگ کند، تضعیف خواهد شد.

استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید و جرد کوشنر، داماد ترامپ، یکشنبه (۶ مهر) چند ساعت در نیویورک با نتانیاهو دیدار کردند شاید که اختلافات باقی مانده بین آمریکا و اسرائیل بر سر طرح صلح ۲۱ ماده‌ای ترامپ را برطرف کنند.

مشاور ترامپ گفت هر دوی ویتکاف و کوشنر از نتانیاهو قطع امید کرده‌اند.

وی افزود: استیو بیشتر با اسرائیل سر و کار داشت و جرد با کشور‌های عربی. اما هر دو از اسرائیل خسته شده‌اند.

به نوشته آکسیوس، جدیدترین ابتکار صلح، زاده تلاش ناموفق اسرائیل در حمله موشکی به قطر و تلاش برای ترور رهبران حماس بوده است.

مشاور ترامپ گفت: وقتی بی‌بی آن موشک‌ها را به قطر پرتاب کرد، کشور‌های عربی خلیج فارس را متحد و همصدا کرد. ویتکاف و مارکو روبیو (وزیر امور خارجه آمریکا) گفتند: "الان وقتش است. "

ناامیدی، آزردگی و حیرت از نتانیاهو ماه‌هاست که در حلقه اطرافیان ترامپ، چه در داخل و چه در خارج از کاخ سفید، افزایش یافته است.

یکی از این منابع به آکسیوس گفت که برخی از مشاوران ترامپ به او گفته‌اند که بازیچه نتانیاهو شده است. برخی دیگر معتقدند که نتانیاهو برای کمک به بقای سیاسی خود تصمیمات بی‌ثبات‌کننده گسترده‌ای، مانند حمله به قطر، گرفته است.

یک مقام ارشد کاخ سفید گفت: او آشکارا نگران محاکمه خود است.

وی افزود که احتمالاً به همین دلیل است که نتانیاهو تا این حد پرخاشگر است. این مقام، نخست‌وزیر اسرائیل را فردی توصیف کرد که "تمام کشور‌های روی نقشه را هدف تهاجم و بمباران" قرار داده است.