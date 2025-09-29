En
آیا روسیه، بشار اسد را تحویل الشرع می‌دهد؟

روزنامه رای الیوم خاطرنشان کرد: نام الشرع، با وجود سفرش به آمریکا و سخنرانی‌اش در سازمان ملل به نمایندگی از سوریه، همچنان با نام «ابومحمد جولانی» در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.
آیا روسیه، بشار اسد را تحویل الشرع می‌دهد؟

به گزارش تابناک؛ روزنامه رای الیوم در گزارش خود آورده است: باوجود تاکید مکرر روسیه مبنی بر اینکه بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه را به حاکمان جدید دمشق تحویل نخواهد داد، دمشق بار دیگر آنچه را که «پیگرد قانونی» علیه بشار اسد توصیف می‌کند، آغاز کرده است. بشار اسد از زمان سقوط دولتش در ۸ دسامبر سال گذشته، به مسکو پناهنده شده است. این روزنامه افزود: در اقدامی که مشروعیت دستگاه قضائی فعلی در سوریه جدید را زیر سوال می‌برد، «توفیق العلی» قاضی تحقیق در دمشق حکم بازداشت غیابی علیه بشار اسد را به خاطر وقایع سال ۲۰۱۱ در استان درعا صادر کرده است.

رای الیوم نوشت: مشخص نیست که آیا این اتهام علیه بشار اسد در چارچوب انتقام سیاسی نظام جدید سوریه پس از سقوط دولت او مطرح شده است یا خیر، اما «توفیق العلی» قاضی سوری در حکم بازداشت بشار اسد «اتهامات قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و سلب آزادی» را مطرح کرد وافزود، صدور این حکم قضایی راه را برای صدور حکم بازداشت از طریق اینترپل و پیگیری بین المللی پرونده باز می‌کند.

العلی گفت: این اقدام براساس شکایت خانواده‌های قربانیان حوادث ۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۱ در استان درعا در جنوب سوریه انجام شده است.

به نوشته رای الیوم، حاکمان جدید سوریه (اعضای هیات مسلح موسوم به تحریر الشام) درحالی بشار اسد را به «قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و سلب آزادی» متهم می‌کنند که خودشان به ارتکاب جنایات و تخلفاتی متهم هستند که پس از به قدرت رسیدن آنها به ویژه در ساحل سوریه و استان السویدا روی داده است.

مسکو: میزبانی از بشار اسد و خانواده‌اش دلایل بشردوستانه دارد

روزنامه رای الیوم خاطرنشان کرد: این حکم بازداشت غیابی بشار اسد در حالی صادر می‌شود که «احمد الشرع» رئیس دولت موقت انتقالی سوریه خود را برای سفر به مسکو جهت شرکت در اجلاس روسیه و کشور‌های عربی در اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر) آماده می‌شود. او امیدوار است که بتواند به درخواست خود مبنی بر استرداد بشار اسد جامعه عمل بپوشاند، اما این امر دست کم در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد، زیرا مسکو اعلام کرده که به دلایل بشردوستانه بشار اسد و خانواده‌اش را پذیرفته است.

این روزنامه در عین حال نوشت: سوری‌های طرفدار نظام جدید این کشور می‌گویند، روسیه در نهایت بشار اسد را به دولت موقت انتقالی جدید تحویل خواهد داد، زیرا مشتاق ترمیم روابط با دمشق جدید خواهد بود.

روزنامه رای الیوم در پایان خاطرنشان کرد: نام الشرع، با وجود سفرش به آمریکا و سخنرانی‌اش در سازمان ملل به نمایندگی از سوریه، همچنان با نام «ابومحمد جولانی» در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

بشار اسد حکم بازداشت قاضی سوری احمد الشرع دولت روسیه
