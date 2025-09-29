En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

از دلهره پاییز سخت تا وعده بارورسازی ابرها/ بازی وزیر نیرو با افکار عمومی پایانی دارد؟

وزیر نیرو، پس از وعده رفع ناترازی برق در سال گذشته، این بار از بارورسازی ابر‌ها در آبان و آذر خبر داده است. این وعده در حالی مطرح می‌شود که علی آبادی پیش‌تر نتوانسته بود ناترازی برق را به‌طور کامل رفع کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۶۵
| |
523 بازدید

از دلهره پاییز سخت تا وعده بارورسازی ابرها/ بازی وزیر نیرو با افکار عمومی پایانی دارد؟

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو دولت چهاردهم، همچنان به مسیر وعده‌سازی ادامه می‌دهد؛ مسیری که از حل ناترازی برق آغاز شد و حالا به بارورسازی ابرها رسیده است. او که در روزهای پایانی سال گذشته صراحتاً وعده داده بود تا پایان همان سال ناترازی برق را برطرف می‌کند، امروز در شرایطی از پروژه بارورسازی ابرها سخن می‌گوید که هیچ نشانی از تحقق وعده پیشین خود ارائه نداده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، علی‌آبادی اخیراً وعده داده است: ابرها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم. وی در توضیح این وعده جدید تأکید کرده که این اقدام در دنیا سابقه دارد، اما در ایران تجربه‌ای تازه محسوب می‌شود و مردم امیدوار باشند نتایج آن را در پاییز مشاهده کنند.

این در حالی است که وزیر نیرو، بهمن‌ماه سال گذشته در نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش خصوصی» و در حضور رهبر انقلاب، ادعایی عجیب را مطرح کرده و گفته بود: «امسال ناترازی برق را برطرف خواهیم کرد.» همان‌جا بود که رهبر انقلاب با واکنشی صریح، یادآور شدند: «هنوز شما می‌گویید می‌خواهیم انجام دهیم، بروید و عمل کنید.» اما چند ماه بعد، نه تنها وعده وزیر نیرو محقق نشد، بلکه کشور با خاموشی‌های گسترده، بحران ناترازی و حتی اعلام وضعیت فوق‌العاده در تابستان روبه‌رو شد.

بیشتر ببینید:

نتیجه عملکرد ضعیف وزارت نیرو در حل ناترازی برق، فشار مضاعف بر زندگی مردم، اختلال در کسب‌وکارها و آسیب جدی به تولید بود؛ پیامدهایی که آثار آن در کاهش رشد اقتصادی به‌روشنی دیده می‌شود. با این حال، وزیر نیرو بدون ارائه توضیحی درباره شکست وعده گذشته، این بار با کلیدواژه «بارورسازی ابرها» افکار عمومی را هدف قرار داده و در کنار هشدار خود مبنی بر پاییز خیلی سخت، نسخه‌ای تازه از وعده‌های بی‌پایانش را رونمایی کرده است.

سؤال اصلی اینجاست: عباس علی‌آبادی که نتوانست در عمل به وعده رفع ناترازی برق پایبند بماند، چه تضمینی برای موفقیت در پروژه بارورسازی ابرها دارد و در صورت ناکامی دوباره، چگونه پاسخگوی افکار عمومی خواهد بود؟

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر نیرو بارورسازی ابرها عباس علی آبادی رفع ناترازی ناترازی برق وعده وزیر نیرو قطعی برق خاموشی ها
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLd
tabnak.ir/005aLd