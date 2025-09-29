از دلهره پاییز سخت تا وعده بارورسازی ابرها/ بازی وزیر نیرو با افکار عمومی پایانی دارد؟

عباس علیآبادی، وزیر نیرو دولت چهاردهم، همچنان به مسیر وعدهسازی ادامه میدهد؛ مسیری که از حل ناترازی برق آغاز شد و حالا به بارورسازی ابرها رسیده است. او که در روزهای پایانی سال گذشته صراحتاً وعده داده بود تا پایان همان سال ناترازی برق را برطرف میکند، امروز در شرایطی از پروژه بارورسازی ابرها سخن میگوید که هیچ نشانی از تحقق وعده پیشین خود ارائه نداده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، علیآبادی اخیراً وعده داده است: ابرها را در آبان و آذر بارور میکنیم. وی در توضیح این وعده جدید تأکید کرده که این اقدام در دنیا سابقه دارد، اما در ایران تجربهای تازه محسوب میشود و مردم امیدوار باشند نتایج آن را در پاییز مشاهده کنند.
این در حالی است که وزیر نیرو، بهمنماه سال گذشته در نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندیها و دستاوردهای بخش خصوصی» و در حضور رهبر انقلاب، ادعایی عجیب را مطرح کرده و گفته بود: «امسال ناترازی برق را برطرف خواهیم کرد.» همانجا بود که رهبر انقلاب با واکنشی صریح، یادآور شدند: «هنوز شما میگویید میخواهیم انجام دهیم، بروید و عمل کنید.» اما چند ماه بعد، نه تنها وعده وزیر نیرو محقق نشد، بلکه کشور با خاموشیهای گسترده، بحران ناترازی و حتی اعلام وضعیت فوقالعاده در تابستان روبهرو شد.
نتیجه عملکرد ضعیف وزارت نیرو در حل ناترازی برق، فشار مضاعف بر زندگی مردم، اختلال در کسبوکارها و آسیب جدی به تولید بود؛ پیامدهایی که آثار آن در کاهش رشد اقتصادی بهروشنی دیده میشود. با این حال، وزیر نیرو بدون ارائه توضیحی درباره شکست وعده گذشته، این بار با کلیدواژه «بارورسازی ابرها» افکار عمومی را هدف قرار داده و در کنار هشدار خود مبنی بر پاییز خیلی سخت، نسخهای تازه از وعدههای بیپایانش را رونمایی کرده است.
سؤال اصلی اینجاست: عباس علیآبادی که نتوانست در عمل به وعده رفع ناترازی برق پایبند بماند، چه تضمینی برای موفقیت در پروژه بارورسازی ابرها دارد و در صورت ناکامی دوباره، چگونه پاسخگوی افکار عمومی خواهد بود؟