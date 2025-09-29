قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۷ مهر

\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0633\u06a9\u0647 \u067e\u0627\u0631\u0633\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f7 \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0633\u0648\u062a \u0648\u0627\u062d\u062f \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062c\u0631\u0645 \u0637\u0644\u0627 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u06cc\u06a9 \u06af\u0631\u0645 =\u06f1\u06f0\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u200c\u06af\u0631\u0645 = \u06f1\u06f0\u06f0\u06f0 \u0633\u0648\u062a \u0627\u0633\u062a\u060c \u0644\u0630\u0627 \u0647\u0631 \u0633\u0648\u062a \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0645 \u06af\u0631\u0645.