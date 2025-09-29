En
تغییر چهره عجیب و ناگهانیِ بهاره افشاری!

بهاره افشاری با انتشار عکسی جدید و تغییرات ظاهری ناگهانی، توجه کاربران را به خود جلب کرده است.
| |
به گزارش تابناک؛ بهاره افشاری با انتشار عکسی جدید و تغییرات ظاهری ناگهانی، توجه کاربران را به خود جلب کرده است. واکنش‌ها به این تغییرات متفاوت بوده و او بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. 

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
9
پاسخ
واقعیت افراد رو زیر سئوال نبرید به اونهایی که خیلی رنگ و لعاب دارند واقعی نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
2
5
پاسخ
زشت تر شده...قبلا که زیبا بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
7
پاسخ
همه ی جراحی ها و ژل ها و فیلر ها و دماغ ها شبیه هم !!!! مدل ابروها !!! همه رو‌بذاری کنار هم شباهت فراوان دارند
ناشناس
|
France
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
9
پاسخ
کوبیده از نو ساخته کل وجودش رو فیلر و ژل و بوتاکس گرفته. زن های امروزی عین فتوکپی همدیگه شدن.
ناشناس
|
France
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
3
2
پاسخ
زیبا بود و شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
زیبا؟؟؟؟معیار زیبایی شما چیه
ایشون معمولی بود یک زن کاملا معمولی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
3
پاسخ
ابرو کاشته
مژه مقنوعی گذاشته
لیفت چشم کرده
ژل نیم سیسی لب بالا زده
با فیلر دماغو ترمیم کرده
به نظر میاد چونه هم بازسازی شده
