همسر سرلشکر شهید حسن آبشناسان درگذشت

افرا ابشناسان دختر سرلشکر شهید آبشناسان ضمن تایید این خبر گفت: مادرم در سالروز شهادت پدرم از دنیا رفت. مادرم همیشه دلتنگ پدرم بود.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ گیتی زنده نام همسر سرلشکر شهید حسن آبشناسان در سالروز شهادت این شهید ارتشی درگذشت.

افرا ابشناسان دختر سرلشکر شهید آبشناسان در گفت‌و‌گو با ایسنا ضمن تایید این خبر گفت: مادرم در سالروز شهادت پدرم از دنیا رفت. مادرم همیشه دلتنگ پدرم بود.

پیکر همسر شهید آبشناسان فردا سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در بهشت زهرای تهران تشییع و خاکسپاری می‌شود.

امیر سرلشکر حسن آبشناسان، فرمانده لشکر ۲۳ نوهد (نیروی ویژه هوابرد) و قرارگاه شمال غرب ارتش ۸ مهر سال ۶۴ در منطقه سرسول کلاشین شمال عراق به شهادت رسید.

شهید َآبشناسان سالروز شهادت درگذشت همسر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
15
پاسخ
آمرزش و رحمت الهی نثارش باد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
11
پاسخ
خدا رحمتش کنه
دقیقا چهل سال بعداز شهادت همسرش !!!
ماند تا فرزندان شهید رو‌ به سرانجام برسونه
این مادران از خودگذشته با غمی بزرگ در دل
شجاعانه زیستند و‌تحمل کردند
بابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
8
پاسخ
روحشان شاد و یادشان جاودانه
کوثری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
8
پاسخ
روحشان شاد و با شهیدشان محشور باد ان شاءالله
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
4
پاسخ
روحش شاد
کولیوند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
0
پاسخ
روحشان شاد ومهمان ابا عبدالله
واقعا شرمنده شهدا وخانواده ها ی ایشان هستیم.
