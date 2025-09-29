همسر سرلشکر شهید حسن آبشناسان درگذشت

افرا ابشناسان دختر سرلشکر شهید آبشناسان ضمن تایید این خبر گفت: مادرم در سالروز شهادت پدرم از دنیا رفت. مادرم همیشه دلتنگ پدرم بود.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ گیتی زنده نام همسر سرلشکر شهید حسن آبشناسان در سالروز شهادت این شهید ارتشی درگذشت.

افرا ابشناسان دختر سرلشکر شهید آبشناسان در گفت‌و‌گو با ایسنا ضمن تایید این خبر گفت: مادرم در سالروز شهادت پدرم از دنیا رفت. مادرم همیشه دلتنگ پدرم بود.

پیکر همسر شهید آبشناسان فردا سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در بهشت زهرای تهران تشییع و خاکسپاری می‌شود.

امیر سرلشکر حسن آبشناسان، فرمانده لشکر ۲۳ نوهد (نیروی ویژه هوابرد) و قرارگاه شمال غرب ارتش ۸ مهر سال ۶۴ در منطقه سرسول کلاشین شمال عراق به شهادت رسید.