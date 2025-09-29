هشدار رسانه عبری درباره اوضاع وخیم اسرائیل

به‌اذعان یک رسانه عبری‌زبان؛ اگر نتانیاهو از فرصتی که ترامپ برایش به وجود آورده است استفاده نکند و جنگ را پایان ندهد، احتمال شکسته شدن توان تاب‌آوری جامعه اسرائیل وارد است.

یسرائیل هیوم در شماره امروز دوشنبه خود هشدار داد: بر اساس داده‌‌هایی که دفتر مرکز آمار اسرائیل منتشر کرده است، حدود نیمی از زوج‌‌هایی که همسران‌شان در حال خدمت در نیروهای ذخیره اسرائیل هستند اعلام کردند؛ روابط خانوادگی آنها در طول جنگ آسیب جدی دیده است، داده‌‌هایی که از پایش‌های موازی هم به دست آمده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، راشل عزاریا در گزارش خود تأکید می‌کند؛ با این حال آن داده‌ها نمای کاملی از اوضاع (کابوس‌وار) جامعه اسرائیل نیست، عواقب منفی خدمت طولانی‌مدت در ارتش و حضور مستمر نظامیان در نیروهای ذخیره، جدایی مکرر و چندماهه بین والدین و فرزندان و بین همسران بحران‌های واقعی برای جامعه اسرائیل به وجود آورده است.

در بخش دیگری از این گزارش فاش شد؛ شرایط بد اجتماعی که جنگ برای جامعه اسرائل به وجود آورده باعث بالا رفتن خشونت‌های خانگی شده است و خانواده‌ها در اسرائیل بهای سنگینی را بابت جنگ می‌پردازند.

در پایان این گزارش هم به مسئولین رژیم صهیونیستی هشدار داده شده است؛ اگر این تاب‌آوری فرو بریزد همه اسرائیل باید بهای آن را برای بیش از یک دهه بپردازد.