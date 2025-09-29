En
تصویر بهمن چوبی‌اصل پیش از اجرای حکم

تصاویری از بهمن چوبی‌اصل، جاسوس رژیم صهیونیستی که بامداد‌ امروز به دار مجازات آویخته شد.
تصویر بهمن چوبی‌اصل پیش از اجرای حکم

به گزارش تابناک؛ تصاویری از بهمن چوبی‌اصل، جاسوس رژیم صهیونیستی که بامداد‌ امروز به دار مجازات آویخته شد.

تصویر بهمن چوبی‌اصل پیش از اجرای حکم

بهمن چوبی اصل جاسوس جاسوس اسرائیل اعدام حکم اعدام رژیم صهیونیستی خبر فوری
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
1
پاسخ
چقدر لاغر شده بوده
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
3
پاسخ
لعنت به هرچی جاسوسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
3
پاسخ
عاقبت وطن فروشی ...به نظرم کمترین مجازاته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
2
پاسخ
بهتر. ننگ بر وطن فروش و نفوذی
