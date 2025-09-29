En
قیمت طلا رکورد شکست

طلا در معاملات روز دوشنبه با رشد نزدیک به یک درصد به بالاترین سطح تاریخ رسید.
قیمت طلا رکورد شکست

پایین آمدن ارزش دلار آمریکا و افزایش احتمال کاهش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، قیمت طلا را به به یک رکورد جدید در روز دوشنبه رسانده است.

به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۹۲ درصد افزایش به ۳۷۹۴ دلار و ۵۱ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۴۰ درصدی به ۳۸۲۴ دلار و ۱۰ سنت رسید است.

شاخص دلار ۰.۲ درصد پایین آمده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر کرده‌است.

وزارت بازرگانی آمریکا در روز جمعه اعلام کرد شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف فردی در این کشور ۰.۳ درصد در ماه اوت کاهش یافته است. این رقم در ماه ژوئیه برابر با ۰.۲ درصد بود. اقتصاددان‌های رویترز هم انتظار همین میزان افزایش را داشتند.

این گزارش احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در ماه‌های اکتبر و دسامبر را بالا برده است.

تاجران درحال‌حاضر ۹۰ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره در ماه اکتبر پایین بیاید و حدود ۶۵ درصد هم احتمال یک کاهش دیگر در ماه دسامبر وجود دارد.

طلا که همواره یک پشتوانه ایمن در زمان بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی بوده، عملکرد خوبی در شرایط نرخ پایین بهره دارد.

صندوق طلای SPDR بزرگ‌ترین صندوق طلای قابل معامله در بورس در دنیا اعلام کرد دارایی‌های آن ۰.۸۹ درصد افزایش یافته و به ۱۰۰۵.۷۲ تن در روز جمعه رسیده است. این رقم در روز پنجشنبه برابر با ۹۹۶.۸۵ تن بود.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۳۱ درصد افزایش به ۴۶ دلار و ۸۰ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۱.۹۳ درصدی ۱۶۱۱ دلار و ۶ سنت معامله می‌شود.

 

