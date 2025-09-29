لغو دیدار سپاهان و موهون باگان

دیدار تیم‌های سپاهان و نماینده هندی در لیگ قهرمانان آسیا لغو خواهد شد.

به گزارش تابناک و به نقل از ایسنا، جلسه هماهنگی دیدار تیم‌های سپاهان ایران و موهون باگان هند از هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بدون حضور نمایندگان تیم هندی برگزار شد.

جلسه امروز در حالی برگزار شد که کاروان تیم هندی به ایران سفر نکرده و مسئولان این باشگاه حتی در اصفهان هتل هم رزرو نکرده‌اند.

به این ترتیب تیم فوتبال سپاهان به اردوی پیش از بازی نخواهد رفت اما در ساعت مقرر برای انجام بازی در ورزشگاه حاضر خواهد شد تا مسئولان AFC گزارش بازی را تنظیم کنند. در صورتی که تیم مهمان در مراسم آغازین بازی حضور نداشته باشد، داور بازی را با تمام شده اعلام خواهد کرد و در ادامه AFC درباره نتیجه آن نظر خواهد داد.

سپاهان در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (سه‌شنبه) باید میزبان موهون باگان باشد. این تیم هندی فصل پیش هم از حضور در ایران و دیدار با تراکتور امتناع کرده بود و برای دومین بار است از حضور در ایران و رویارویی با نمایندگان ایرانی سر باز می‌زند.