خاتمی: ۸۰۰ صهیونیست در جنگ ۱۲ روزه کشته شدند!

آیتالله سید احمد خاتمی یکشنبه شب در آیین نخستین سالگرد شهید سید حسن نصرالله در شبستان امام(ره) حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به شخصیت و جایگاه این شهید بزرگوار اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از شهید حسن نصرالله تعبیر مجاهد کبیر کردند، گاه جهاد در حوزه یک شهر است، گاه در حوزه یک استان، گاه در حوزه یک کشور و گاهی هم در حوزه یک منطقه است، این مجاهد کبیر رهبر این جهاد بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: تعبیر دوم، پرچمدار مقاومت در منطقه است و تعبیر سوم، عالم با فضیلت دینی. شهید نصرالله، علامه مصباح یزدی را ۱۰ روز به لبنان دعوت کرد، بعد از اینکه ایشان از سفر برگشت، سوال کردم، سید حسن نصرالله را چگونه دیدید، علامه پاسخ داد، یقین دارم از یاران مخصوص امام زمان(عج) است.
رهبر کمنظیر حزبالله و ثروت اسلام
خاتمی گفت: چهارمین تعبیر رهبری در خصوص سید حسن نصرالله، رهبر کمنظیر حزبالله و رهبر مدبر و سیاسی، پنجمین تعبیر نیز شخصیتی با عظمت است.
وی اضافه کرد: رهبر انقلاب ۲ تعبیر سال گذشته و امسال داشتند، سال گذشته تعبیر کردند سید حسن نصرالله یک شخص نبود، یک راه بود، یک مکتب بود؛ امسال هم تعبیر کردند سید حسن نصرالله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام نه فقط برای تشیع، این ثروت از دست نرفته و باقی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: نصرالله رفت اما این ثروتی که ایجاد کرده، باقی است، داستان حزبالله داستان دنبالهداری است؛ نباید حزبالله را دست کم گرفت و از این ثروت مهم غفلت کرد، این ثروتی برای لبنان و فراتر از آن میباشد.
وی تصریح کرد: این راه، راه مقاومت است؛ راه مقاومتی که به سرعت نه تنها در لبنان بلکه در سراسر جهان اسلام در حال پیشروی است، خلع سلاح حزبالله نیز ناکام ماند.
امام جمعه تهران یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، ۸۰۰ صهیونیست کشته شدند، ولی این خبر سانسور میشود و حتی نمیگویند که ۳۰ نفر از فرماندهانشان نیز به جهنم رفتند.
مقابله با دشمن و حمایت از ملت
خاتمی با ذکر این نکته که در دوران مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی، برخیها میگفتند مگر با مرگ بر شاه، شاه سرنگون میشود، گفت: اما دیدیم که سرنگون شد؛ همین مرگ بر شاهها، شاه را سرنگون کرد.
وی تصریح کرد: مشکل دشمنان ملت ایران، بمب اتم نیست چون میدانند ما به دنبال بمب اتم نیستیم، رهبر و مسوولان هم اعلام کردند؛ مساله دشمن حقوق بشر هم نیست چون در خط مقدم زیر پا گذاشتن حقوق بشر این لعنتیها هستند.
وی ادامه ادامه داد: صهیونیستها ۲ سال است در غزه جنایتهایی انجام دادهاند که در طول تاریخ بیبدیل است، با بمب، موشک و تانک کشتند، حالا هم با سلاح گرسنگی و تشنگی میکشند؛ قصه اینها نیست، میخواهند ایران اسلامی نباشد؛ ما هم اعلام میکنیم به دنبال نابودی آنها هستیم.
امام جمعه تهران با یادآوری اینکه در اواخر جنگ هشت ساله ایران با عراق، شعار میدادند جنگ، جنگ تا پیروزی، حضرت امام(ره) میفرمود این را نگویید، بلکه بگویید جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم، ما هم تابع امام هستیم که فرمود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود و به یاری خدا این مسیر را دنبال میکنیم.
اهمیت غنیسازی و انرژی هستهای
خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که غنیسازی اورانیوم نیاز کشور است گفت: انرژی آینده جهان دیگر انرژی فسیلی نیست؛ انرژی هستهای است، از اینرو پزشکی، کشاورزی و بخشهایی از زیرساختهای حیاتی کشور از مزایای فناوری هستهای بهرهمندند؛ بنابراین هرگونه پیشنهاد تعلیق یا تعطیلی برنامه غنیسازی به معنای تسلیم است.
وی تصریح کرد: برخی از دشمنان برای تعلیق غنیسازی اعلام آمادگی کردهاند و بعضی از عناصر بدخیم آنان نیز خواستار تعطیل کردن آن شدهاند؛ چنین مواضعی نمونهای آشکار برای تلاش در جهت تحمیل ذلت است.
مکانیسم ماشه و فشارهای بینالمللی
خاتمی همچنین با انتقاد از سازوکارهای فشار بینالمللی به ایران، به فعالسازی مکانیسم ماشه و اسنپبک اشاره کرد و گفت: این ابزارها با هدف از پا درآوردن ایران به کار گرفته میشوند.
امام جمعه تهران به نقل از سخنان دشمنان مبنی بر ضرورت فشار حداکثری برای وادار ساختن ایران به تسلیم اشاره و تاکید کرد: ایران از پای نخواهد افتاد و ملت عاشورایی نیز شعار میجنگیم، میمیریم، سازش نمیپذیریم را سرلوحه خود دارد.
وی در بخش پایانی سخنان بیان کرد: روح بلند شهید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، این چهره کمنظیر و فخر تشیع و اسلام، این مجلس را تبدیل به محفل حمایت از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب کرده است، زبان حال این جمعیت این است که ما از همه بیانات ایشان با تمام وجود حمایت میکنیم.