قیمت خودرو امروز 7 مهرماه

قیمت خودرو امروز 7 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 7 مهرماه

قیمت خودرو امروز 7 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که تب‌وتاب روز گذشته بازار تا حدی کاهش یافته است. به گفته کارشناسان، از آن‌جا که تاثیر تحولات سیاسی اخیر هنوز در سطح عرضه خودروسازان به‌طور ملموس دیده نمی‌شود، افزایش اخیر بیشتر ناشی از هیجانات مقطعی و بالا رفتن انتظارات تورمی بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز،  در همین حال، بازار خودرو همچنان با رکودی سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کند و حجم معاملات به کمترین میزان خود رسیده است.

کارشناسان صنعت خودروسازی هشدار داده‌اند در صورتی که تحولات اخیر به کاهش عرضه خودرو بیانجامد، نگاه سرمایه‌ای به خودرو تقویت شده و این بازار وارد مسیر صعودی می‌شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 7 مهرماه

شاهین اتوماتیک پلاس سردمدار گرانی میان خودروهای داخلی بود. بر این اساس، این سدان داخلی 89 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 400 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. سهند E اتوماتیک در رتبه دوم تغییرات قیمتی ایستاد و 70 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 910 میلیون تومان در بازار خودرو عرضه شود.

محصولات ایران خودرو تغییرات قیمتی متناقضی را تجربه کردند. برای نمونه، سورن پلاس موتور جدید امروز 11 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 865 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) افت قیمت 17 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و سه میلیون تومان ایستاد.

پژو 207 با موتور TU3 افت قیمت 45 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 875 میلیون تومان سقوط کرد. با این حال، پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک در ادامه روند صعودی خود 15 میلیون تومان دیگر گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 30 میلیون تومان معامله شود.

تارا اتوماتیک V4 سرمدار کاهش قیمت میان محصولات داخلی بود. بر همین مبنا، این خودرو داخلی افت 46 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ معاملاتی یک میلیارد و 344 میلیون تومان به بازار خودرو رسید.
 
قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 7 مهرماه

میان محصولات مونتاژی خودروسازان داخلی، چانگان CS55 رشد 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 80 میلیون تومان وارد باشگاه خودروهای سه میلیاردی شود. از سوی دیگر، هایما X7 افزایش قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 280 میلیون تومان در معاملات روز جاری دیده شود.

اکستریم TX، محصول مونتاژی مدیران خودرو، در روز جاری 90 میلیون تومان گران شد و روی قله چهار میلیارد و 700 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، X22 پرو دستی رشد 45 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 330 میلیون تومان معامله شود.

در سبد محصولات کرمان خودرو، کی‌ام‌سی T9 رشد 90 میلیون تومانی را تجربه کرد. این پیکاپ مونتاژی با برچسب قیمتی سه میلیارد و 360 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شد. همچنین، جک S3 نسب به روز گذشته 45 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 550 میلیون تومان ایستاد.

فیدلیتی پرستیژ که در سایت تولیدی بهمن موتور مونتاژ می‌شود، در روز جاری 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 460 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از طرفی، رسپکت 2 رشد 50 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ یک میلیارد و 920 میلیون تومان در معاملات امروز حضور یافت.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لوکانو L7 نسبت به روز معاملاتی گذشته 90 میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و 280 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، لاماری ایما رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 530 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.
 

