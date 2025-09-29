جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد

به گزاش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ بهمن چوبی اصل فرزند حسن که در حوزه دیتابیس همکاری گسترده و آگاهانهای را با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی داشت، صبح امروز پس از طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.
بهمن چوبی از متخصصین حوزه پایگاه داده (دیتابیس) بود که به واسطه حضور در یک شرکت دانشبنیان وارد پروژههای حساس و مخابراتی کشور شد.
چوبی اصل به دلیل تخصص خود در تمام پروژههای شرکت به عنوان مدیر حضور داشته و دارای دسترسی بالا به بانکهای اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی کشور بود.
نحوه شکلگیری ارتباط با سرویس اطلاعاتی
بهمن چوبی پس از اخذ مدرک تخصصی خود در حوزه پایگاه داده، در زمان حضور در دورهای تخصصی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط عوامل سرویس موساد نشان میشود.
پس از مدتی افسر موساد در قالب شرکت پوششی تحت عنوان ESMI با چوبی تماس گرفته و ضمن مصاحبه تلفنی از وی در زمینه انجام پروژههای دیتابیس دعوت به همکاری میکند.
در ادامه به بهانه انجام مذاکرات تخصصی و صحبت حضوری در خصوص شرایط همکاری، از محکومعلیه درخواست میشود به کشور ارمنستان سفر کند، اما بعد از مدتی مقصد سفر به کشور هندوستان تغییر میکند و به او دستور داده میشود لپتاپ خود را همراه بیاورد. بنا به اظهارات محکومعلیه وی در سفر به هندوستان لپتاپی که با آن کارهای مربوط به پروژهها را انجام میداد با خود میبرد.
در سفر مذکور، مدیر شرکت پوششی ضمن تخلیه اطلاعاتی محکومعلیه و اخذ میزان دسترسی و ارزیابی میزان تخصص فنی وی، تمام هزینههای سفر را پرداخت و مقداری پاداش به وی میپردازد و در جهت ارتقای تواناییهای فردی و تخصصی به وی ماموریت داده میشود تا در کلاسهای اموزشی فنی شرکت کند.
در همین راستا مدیر شرکت پوششی (افسر موساد)، بهمن چوبی اصل را به کشور ایرلند دعوت میکند و محکومعلیه حدود ۴۵ روز در این کشور دورههای آموزشی تخصصی لازم را میبیند. در طول این مدت فرد جدیدی مسلط به زبان فارسی به بهمن چوبی اصل معرفی میشود و ضمن پرداخت هزینههای دوره و اقامت، طی ملاقاتهای اطلاعاتی متعدد، بهمن چوبی را در حوزه تخصصی خود و پروژههای حساس در دست اجرا و همچنین در خصوص فرایند پایگاه داده و نحوه عملکرد مراکز دیتابیس ایران مورد تخلیه اطلاعاتی و ارزیابی قرار میدهد.
نیازمندیهای سرویس اطلاعاتی موساد
محکومعلیه در اقاریر خود به بخشی از نیازمندیهای سرویس دشمن در حوزههای زیر اشاره کرده است:
نسبت به ایجاد دسترسی به سیستمهای دیتاسنتر نهادهای مختلف، ارتباط با شرکتهای تخصصی فعال در زمینه تجهیزات الکترونیکی و پایگاه داده، ارتباط با پروژههای حساس و زیرساختی، ارتباط با افراد و اشخاص برجسته و توانمند در حوزه پایگاه داده و اوراکل و ماموریتهای محوله از سوی سرویس موساد هدف اصلی سرویس موساد از جلب همکاری محکومعلیه، کسب بانک اطلاعاتی نهادهای حاکمیتی و ایجاد رخنه در مراکز دیتاسنتر ایران بود که در کنار آن سایر اهداف فرعی را نیز دنبال میکرده است که از جمله آنها میتوان به بررسی مسیر واردات تجهیزات الکترونیکی اشاره کرد.
محکومعلیه در اقاریر خود گفته است افسر موساد اعلام کرده که امکان فروش تجهیزات به ایران را دارد و از من درخواست کرده با مدیرعامل صحبت کنم تا سخت افزار مورد نیاز شرکت توسط آنها تامین شود و یا شرکتی که در حوزه سخت افزار فعالیت دارد را به او وصل کنم.
یکی از شگردهای خرابکاری موساد ارتباط عوامل آنها با افراد و شرکتهای فعال حوزه فنی و فروش مستقیم یا با واسطه تجهیزات معیوب یا آلوده به آنها و به دنبال آن نصب و بکارگیری قطعه و تجهیزات معیوب در بخش فنی مورد هدف و در نهایت اخلال در چرخه فعالیت بخش مربوطه است. مانند برخی از خرابکاریهای در صنعت هستهای کشور.
آموزشهای ارائه شده از سوی افسران موساد به محکومعلیه
الف) آموزش نحوه استفاده از سیستم ویندوز قرمز و میکرو sdها و فلشها
ب) دریافت یک فایل آموزشی بر روی سیستم امن برای ارسال اطلاعات
ج) نحوه ارسال پیام برای سرویس دشمن از طریق استفاده از محیطهای عمومی
محکومعلیه در قبال ارسال اطلاعات به سرویس جاسوسی موساد مواردی از جمله هزینه رفت و آمد و اقامت سفرهای خارجی، هزینه دورههای آموزش زبان و دورههای تخصصی، حق ماموریت، پاداش همکاری دریافت کرده بود.
جایگاه محکومعلیه نزد سرویس موساد
براساس مفاد پرونده، اعتماد افسران موساد به محکومعلیه در حدی بوده که علاوه بر ملاقات با محکومعلیه در خانه امن از وی به عنوان مصاحبهگر در حوزه فنی جهت ارزیابی یکی دیگر از مرتبطین خود بهره برداری کردهاند.
براساس مفاد پرونده، در طول یکی از سفرها یکی از روسای موساد با وی دیدار کرده و نسبت به عملکرد و کیفیت همکاری متهم با سرویس ابراز رضایت کرده است که در ادامه فرایند همکاری جدیدترین و پیشرفتهترین نوع ویندوز قرمز به وی واگذار شده است.
بنابر این گزارش نهادهای امنیتی، سیستمهای دریافتی چوبی از سرویس موساد، جزو خاصترین ابزارهای ارائه شده به عوامل قابل اعتماد و سطح بالای خود بوده که محکوم علیه طی مدت همکاری خود با این سرویس از نسلهای قدیمی تا پیشرفته این ویندوز را طی ملاقاتهای حضور از عوامل سرویس دریافت کرده است.
جاسوسی عامدانه و آگاهانه محکومعلیه
با توجه به ماموریتها و پشتیبانی محکومعلیه برای تقویت زبان و ارتقای مهارتها تخصصی جهت اخذ پروژه، انجام ملاقاتهای ۶۳ گانه در ۹ سفر خارجی و ۹۵ ملاقات غیر حضوری با افسران موساد و دریافت ابزار جاسوسی، سیستمهای ارتباطی امن و دریافت مبالغ مشخص، نشاندهنده همکاری محکومعلیه با سرویس جاسوسی موساد آگاهانه بوده است.
امارات، ارمنستان، هندوستان، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان از کشورهایی بودهاند که بهمن چوبی با افسران موساد ملاقات حضوری داشته است.
پس از دستگیری متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به اتهام جاسوسی به نفع سرویس بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران با وصف دریافت وجه و همکاری اطلاعاتی با سرویس رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر و به دادگاه ارسال شد.
در نهایت پس از تشکیل دادگاه با حضور وکیل متهم و طی روال قانونی و بررسی مستندات، حکم اعدام بهمن چوبی به اتهام افساد فی الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با سرویس رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر شد.
با درخواست فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده درخواست فرجام خواهی را رد و حکم صادره را تایید و ابرام کرد.
حکم صادره پس از تایید در دیوان عالی کشور، صبح امروز اجرا شد.
