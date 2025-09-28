امروز در غیاب فعالیت بازار‌های جهانی از یک سو و ریزش بهای ارز از سوی دیگر قیمت طلا با کاهش نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان در هر گرم روبه‌رو شد، اما در نهایت باز هم در محدوده‌ی ده میلیون تومانی باقی ماند.

به گزارش تابناک، ریزش بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی بیش از پنج میلیون تومان گزارش شد که ریزشی بزرگ در بازار امروز تلقی می‌شود . سایر قطعات سکه نیز بین سیصد تا یک میلیون و ششصد هزار تومان ریزش را تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش حباب سکه نیز با کاهش قابل توجه همراه بود.

فعالان بازار معتقدند روند حاکم بر بازار فردا نیز در صورت تداوم شرایط کنونی نزولی است اما از شدت نزول قیمت‌ها کاسته شده و دایره‌ی نوسان محدودتر از امروز خواهد بود .

به این ترتیب طلا در محدوده فعلی که کف مقاومتی تلقی می‌شود باقی می‌ماند و سکه نیز به کف مقاومتی ۱۰۶ میلیون نزدیک می‌شود . باید در نظر داشت در شرایط فعلی قیمت سکه با سقف ۱۱۰ میلیون تومان فاصله دارد. حال باید دید زمان تخلیه حباب‌ها رد بازار طلا از راه رسیده است و طلا در آستانه ریزش بزرگ قرار دارد یا مسیر بازارهای جهانی روند حاکم بر بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بازارهای جهانی طلا در هفته گذشته صعودی بودند. بسیاری از کارشناسان معتقدند در اولین روز هفته در بازارهای جهانی قیمت طلا نوسانی اندک را شاهد است از این رو پیش‌بینی می‌شود بازار روندی ارام را طی کند.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، درباره وضعیت بازار طلا و سکه هشدار داده و گفته است: از هفته گذشته روز به روز افزایش قیمت‌ها - به صورت تدریجی- در بازار داخلی بیشتر شد که ناشی از نوسانات نرخ ارز، تأثیر انس جهانی طلا و اخبار سیاسی و اقتصادی است.

وی افزود: بازار هیچ گونه التهابی ندارد و خریداری در بازار نیست. تقاضا هم در مصنوعات طلا و هم در سکه به‌طور شدید کاهش یافته است. برخلاف سال‌های گذشته، بازار آرام است و مردم نسبت به آینده خرید محتاطانه عمل می‌کنند.

رئیس اتحادیه طلای تهران تصریح کرد: افزایشی که در قیمت طلا و سکه رخ داده، دور از انتظار و بالاتر از نرخ‌های جهانی بوده است. قیمت‌های فعلی دارای حباب بالایی هستند و خیلی اقتصادی و اصولی نیستند و باید تخلیه شوند. علت واقعی نبودن قیمت طلا و سکه، جو روانی و افزایش نرخ ارز است و حباب غیرواقعی در بازارهای داخلی وجود دارد.