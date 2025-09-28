فراخوان جشنواره فیلم عمار منتشر شد/نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» آغاز به کار کرده و هنرمندان میتوانند آثار خود را تا 15 آبانماه 1404 به دبیرخانه آن ارسال کنند.
در متن فراخوان این جشنواره اعلام شده تجربه چندصدساله ملت ایران در مواجهه با استعمار، تحقیر، ترور، تحریم، سانسور، جنگ و نفوذ فرهنگی، تنها در قالب یک «نزاع تمدنی» قابل تحلیل است؛ نزاعی که امروز در قامت جنگ رسانهای، تحریف گفتمان مقاومت، تخریب هویت اسلامی و تلاش برای القای ناکارآمدی جریان انقلابی تداوم دارد. به اعتقاد دبیرخانه جشنواره، در برابر چنین تهاجمی، هیچ سنگری مؤثرتر از جبهه هنر، اندیشه و رسانه متعهد نیست.
دعوت از هنرمندان برای روایت نبرد تمدنی و مقاومت مردمی
جشنواره عمار در شانزدهمین دوره خود از فیلمسازان، مستندسازان، نویسندگان، فعالان رسانهای، کنشگران فضای مجازی، گروههای مردمی و نوجوانان علاقهمند دعوت کرده است تا با تولید آثار متنوع در قالبهای گوناگون، در این روایت تمدنی نقشآفرینی کنند.
آثار ارسالی میتوانند در قالبهایی چون فیلم داستانی (کوتاه، نیمهبلند، سینمایی، تلهفیلم، سریال)، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی (ترکیبی، واقعیتنما، مستندمسابقه، گزارش خبری)، برنامههای اینترنتی، محتوای فضای مجازی (کوتاه، صفحات محتوامحور و انسانمحور)، تولیدات ویدئویی مبتنی بر هوش مصنوعی و نیز فیلمنامه (طرح، سیناپس یا متن کامل) ارائه شوند.
موضوعات و بخشهای مختلف
دبیرخانه جشنواره ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای تجاوز رژیم منحوس صهیونی در سراسر جهان، آغاز شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار را در بخشهای مختلف اعلام میکند.
بخش رقابتی
در بخش رقابتی، آثار میتوانند در قالبهایی چون فیلم داستانی (کوتاه، نیمهبلند، سینمایی، تلهفیلم و سریال)، فیلم مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی (برنامه ترکیبی، برنامه واقعیتنما، مستند مسابقه، گزارش خبری)، برنامه اینترنتی، فضای مجازی (تولیدات کوتاه، صفحات مجازی انسانمحور، صفحات مجازی محتوامحور)، هوش مصنوعی (تولیدات ویدئویی با استفاده از هوش مصنوعی) و فیلمنامه (طرح، سیناپس یا فیلمنامه کامل داستانی، سریال و پویانمایی، طرح فیلمنامه مستند) شرکت کنند.
تمامی آثار همسو با مبانی انقلاب اسلامی با موضوعات روز و مورد نیاز جامعه میتوانند در بخش رقابتی شرکت کنند. موضوعاتی که در ادامه آورده شده به عنوان اولویتهای محتوایی شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار پیشنهاد میشود:
نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی
در این بخش به موضوعاتی همچون تجاوز رژیم صهیونیستی به حرم جمهوری اسلامی ایران، روایت شخصیت و مجاهدت سرداران شهید، روایت شخصیت و مجاهدت علمی دانشمندان شهید، بازخوانی اقدامات نظام سلطه برای حفظ نظم قدیم، ارتجاع جریان روشنفکری در روزهای نبرد تمدنی ایران اسلامی علیه غرب وحشی، و بازخوانی خیانتهای جریان روشنفکری در تسلیم منافع مردم به غرب پرداخته میشود.
نهضت جهانی مستضعفین و نظم جدید جهانی
این بخش شامل موضوعاتی نظیر نهضتهای مردممحور در جبهه جهانی مستضعفین در سراسر دنیا (تجمعات و کنشهای مردمی)، تحولات فلسطین و الهامبخشی قدس در امت اسلامی، دستاوردها و چالشهای پیش روی محور مقاومت، معرفی تاریخی و گفتمانی گروههای مقاومت و رهبرانشان در نقاط مختلف جهان، تاریخ مبارزات ضد استکباری و استقلالطلبانه مردم آمریکای لاتین و آفریقا، خونشریکی (روایات فعالیتهای مشترک مهاجران غیر ایرانی با مردم ایران)، افول آمریکا و ایجاد نظام چندقطبی، فرصتهای ایران برای نقشآفرینی در نظم جدید، فعالیتهای نمادین، تبیینی و یا میدانی مردمی در راستای برهم زدن نظم کنونی و ایجاد نظم عادلانه در جهان، و تلاش جریان غربزده برای حفظ وضع موجود است.
آرمان روحالله (روایت مقابله با فتنههای داخلی)
موضوعات این بخش شامل نقش بلوای ۱۴۰۱، فتنه ۸۸ و... در برملا شدن اهداف استکبار، ارتباط بین فتنهها و افزایش فشار تحریمها بر مردم ایران، افشاگری طراحی، پشتیبانی مالی و رسانهای و تسلیحاتی دستگاههای امنیتی ـ رسانهای غربی، دروغ، سانسور و تحریف در رسانههای جهانی و داخلی، جریانشناسی حضور اشرافیت سیاسی و اقتصادی در اغتشاشات پس از انقلاب، واکاوی ریشههای اجتماعی- فرهنگی و رسانهای فتنه ۸۸ و بلوای ۱۴۰۱، سلبریتیزدگی و دیکتاتوری هنری جریان روشنفکری، و شهدای مدافع حرم جمهوری اسلامی ایران میشود.
ملت قهرمان
در این بخش به موضوعاتی نظیر قهرمانان زندگی خانوادگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه امروز ایران، روایت امید و خودباوری مردم در عبور از محدودیتها برای رسیدن به منافع جمعی، روایت قهرمانیها و تعاون اجتماعی شکل گرفته در امدادرسانی حوادث (مبارزه با ویروس کرونا، سیل، زلزله و...) و فعالیتهای آتش به اختیار و خودجوش مردمی در راستای جهاد تبیین پرداخته میشود.
اتحاد مقدس
موضوعاتی چون حضور فعالانه مردم در راستای کشف نفوذیها و فعالیت عاملین داخلی رژیم صهیونی، روایت حضور مردم در تجمعات و تشییع شهدای جبهه مقاومت، قهرمانیها و تعاون اجتماعی شکلگرفته در امدادرسانی حوادث، فعالیتهای مردمی در راستای جهاد تبیین، اتحاد نامقدس جریان روشنفکری برای تغییر پارادایم پیروزی ملت ایران و تلاشهای تئوریسینهای تسلیم برای ضربه به اتحاد مقدس در این بخش جای میگیرند.
عدالت
در این بخش موضوعاتی همچون روایت حضور فعالانه مردم در مبارزه با بیعدالتی و فساد، ارزیابی دستگاهها در تحقق هرچه بیشتر عدالت، نقش تعارض منافع در ایجاد ناکارآمدی (نظام بانکی، نظام پزشکی و...)، نقش سازمانهای فرهنگی و رسانهها در تبیین گفتمان عدالت، پیوست عدالت در قوانین و مقررات و برنامههای دستگاهها، و چالشهای عقبماندگی در عدالت بررسی میشوند.
رویای ایرانی (روایت پیشرفت)
موضوعات این بخش شامل الگوهای مطلوب و تمدنی پیشرفت در اجتماع، اقتصاد، سیاست، الگونگاری تجربههای موفق پژوهشکدهها و شرکتهای دانشبنیان، روایت پیشرفت در عرصههای کلان و راهبردی (هستهای، فضایی، نانو، بیوتکنولوژی، پزشکی و...)، معرفی نمونههای موفق مدیریت جهادی، روایت موفقیتها و قهرمانیهای ورزش کشور، روایت پیشرفت در حوزهی فنآوریهای نرم و روایت کنشگری در راستای حل مسئله توسط گروههای مردمی، دانشجویی و دانشآموزی میشود.
حافظه ملی
در این بخش به موضوعاتی همچون تاریخ فرهنگی-اجتماعی انقلاب اسلامی (آثار، چهرهها، مراکز، وقایع و جریانها)، بازنمایی مقاومت فرهنگی انسان مسلمان ایرانی در مقاطع مختلف تاریخی (کشف حجاب رضاخانی، ممنوعیت روضهخوانی و...)، یادآوری مقاومت و ایثارگری ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس (خط مقدم و پشتیبانی از جبهه)، جریانشناسی اشرافیت سیاسی و زیادهخواهی جریان غربگرا در سیاست، فرهنگ و اجتماع، مانعتراشی استعمار و استکبار در پیشرفت جوامع مسلمان، نقش فرهنگ عامه در تقابل تاریخی با استعمار، وادادگی جریان غربگرا در مقابل دشمن بیگانه و بازخوانی تجربه برجام و سادهاندیشی جریان غربگرا پرداخته میشود.
جنگ اقتصادی
این بخش شامل موضوعاتی نظیر عناصر و مراکز پیشرو در کماثرسازی و بیاثرسازی تحریمهای اقتصادی، الگوهای موفق بومی در پیشرفت اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و فرصتهای منطقهای و جهانی در شرایط جنگ اقتصادی، روایت قهرمانان جنگ اقتصادی، اهمیت تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، نقش روستا و ظرفیتهای آن، الگوهای اسلامی در اقتصاد (قرضالحسنه، وقف، تعاون و...)، و روایت الگوهای موفق بینالمللی در مواجهه با تحریم بدون تکیه به نظام سلطه میشود.
جنگ فرهنگی
در این بخش موضوعاتی چون هویت زن انقلاب اسلامی و تقابل غرب با آن، الگوی خانواده ایرانی اسلامی، شاکله شخصیتی و هویتی نوجوانان، مواجهه جریانات متحجر و مقدسنما با انقلاب اسلامی از شروع نهضت امام خمینی (رحمةالله علیه) تاکنون، حرکتهای آتشبهاختیار و مردمی در حوزههای فرهنگی و هنری، ظرفیتشناسی و بررسی تجربههای موفق مساجد و ظرفیتهای جبهه فرهنگی و هنر انقلاب در مواجهه با جنگ نرم مطرح شدهاند.
دانشگاه؛ دژ دانش
در این بخش موضوعاتی چون کنشگری دانشجویان در مقاطع مختلف تاریخی علیه آمریکا، جهاد و شهادت در آموزش عالی (اساتید شهید و ...)، مبارزات دانشجویان و اساتید آزادهی ایران و جهان در حمایت از فلسطین، نقش دانشگاه در ارتقاء فناوری و صنعت کشور با محوریت پارکهای علم و فناوری، روایت تقابل دانشجویان در بلوای ۱۴۰۱ و فتنه ۱۳۸۸، پدیده مهاجرت و تهدیدها و فرصتها، آسیبشناسی تضعیف دانشگاه فرهنگیان و ساز و کار تخصیص ظرفیت رشتههای آموزش عالی مانند پزشکی بررسی میشوند.
«فیلم ما»: دوربین در دستان مردم
در بخش ویژهای تحت عنوان «فیلمِ ما»، عموم مردم، بهویژه نوجوانان، میتوانند با استفاده از تلفن همراه یا دوربینهای خانگی، به تولید فیلمهایی از سوژههای بومی، مردمی و محیط زندگی خود بپردازند و با ثبتنام در جشنواره، در بخش رقابتی شرکت کنند. برای حمایت از این جریان، جزوه آموزشی اختصاصی نیز در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
اکران مردمی؛ قلب تپنده جشنواره عمار
مدل اکران مردمی که یکی از ویژگیهای متمایز جشنواره عمار در سالهای اخیر بوده، در این دوره نیز با قوت ادامه خواهد یافت. در این بخش، فعالان فرهنگی، دانشجویان، هیئات مذهبی، مساجد و تشکلهای مردمی در سراسر کشور میتوانند با ثبتنام در سامانه جشنواره، میزبان پاتوقهای ثابت، افتتاحیههای استانی و برنامههای نقد فیلم شوند.
جوایز مردمی؛ پیوند دغدغههای اجتماعی با هنر متعهد
بخش «جوایز مردمی» با هدف تقویت پیوند بین جامعه و سینما، امکان طرح موضوعات پیشنهادی از سوی تشکلها و افراد حقیقی را فراهم کرده است. به فیلمسازانی که در این موضوعات آثار شاخص تولید کنند، جوایز نقدی یا معنوی توسط همان نهادها اهدا خواهد شد.
شرایط شرکت و زمانبندی
براساس ضوابط اعلامشده، ثبتنام آثار فقط از طریق سامانه اینترنتی Fanoos.AmmarFilm.ir امکانپذیر است. آثار باید دارای کیفیت فنی مطلوب (فرمت H.264 با ابعاد حداقل Full HD) بوده و تنها آثاری که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد تولید شدهاند، مجاز به شرکت خواهند بود. ثبتنامکنندگان باید تایید تهیهکننده اثر را نیز اخذ کرده باشند.
مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ تعیین شده و نمایش اصلی آثار در دیماه همان سال به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشود. اکرانهای مردمی در سراسر کشور نیز از زمستان ۱۴۰۴ تا پاییز ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
اطلاعات تماس دبیرخانه جشنواره
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.AmmarFilm.ir مراجعه کرده یا از طریق شماره تلفن ۰۲۱۴۲۷۹۵۳۰۰ و پیامرسانهای بله و ایتا با آیدی @Ammarfilm_1389 با دبیرخانه در ارتباط باشند. نشانی دبیرخانه، تهران، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰، حسینیه هنر است.
