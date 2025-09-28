ادعای جدید نتانیاهو درباره اورانیوم ذخیره شده ایران

به گزارش تابناک، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز مدعی شد که رژیم صهیونیستی از محل ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران آگاهی دارد.
نخستوزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: «ما قطعاً میدانیم کجاست. اطلاعات خوبی درباره محل آن داریم و این اطلاعات را با ایالات متحده به اشتراک میگذاریم.»
«فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اخیرا اعلام کرده بود که اورانیوم غنی شده با خلوص ۶۰ درصد همچنان زیر آوار دفن شده و فعلاً امکان دسترسی به آن وجود ندارد.
همکاری تلآویو و آمریکا در «طرح غزه»
نتانیاهو همچنین در بخشی دیگر از گفتوگوی خود گفت که این رژیم در حال همکاری با تیم «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بر سر یک طرح مربوط به غزه است.
او بدون ارائه جزئیات بیشتر اظهار داشت: «ما با تیم رئیسجمهور ترامپ درباره طرحی برای نوار غزه کار میکنیم.»
اظهارات نتانیاهو درباره طرح غزه در حالی مطرح شد که ساعاتی پیش رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی گنگ و مبهم، اعلام کرد «فرصتی واقعی برای عظمت در خاورمیانه» فراهم شده و همه چیز برای یک اتفاق «ویژه» آماده است.
پیشتر پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده بود که ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، طرحی تازه برای پایان جنگ غزه ارائه کرده است، طرحی که شامل اصولی همچون آزادی تمامی اسرای باقیمانده، برقراری آتشبس دائمی و تشکیل یک نیروی امنیتی متشکل از فلسطینیها و اعراب خواهد بود.
