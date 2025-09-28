En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای جدید نتانیاهو درباره اورانیوم ذخیره شده ایران

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که تل‌آویو از محل نگهداری اورانیوم‌های غنی‌شده ایران اطلاع دارد و آن را با ایالات متحده به اشتراک می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۳۱۲۰۶
| |
846 بازدید

ادعای جدید نتانیاهو درباره اورانیوم ذخیره شده ایران

به گزارش تابناک، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد که رژیم صهیونیستی از محل ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران آگاهی دارد.

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: «ما قطعاً می‌دانیم کجاست. اطلاعات خوبی درباره محل آن داریم و این اطلاعات را با ایالات متحده به اشتراک می‌گذاریم.»

«فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اخیرا اعلام کرده بود که اورانیوم غنی‌ شده با خلوص ۶۰ درصد همچنان زیر آوار دفن شده و فعلاً امکان دسترسی به آن وجود ندارد.

همکاری تل‌آویو و آمریکا در «طرح غزه»

نتانیاهو همچنین در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود گفت که این رژیم در حال همکاری با تیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بر سر یک طرح مربوط به غزه است.

او بدون ارائه جزئیات بیشتر اظهار داشت: «ما با تیم رئیس‌جمهور ترامپ درباره طرحی برای نوار غزه کار می‌کنیم.»

اظهارات نتانیاهو درباره طرح غزه در حالی مطرح شد که ساعاتی پیش رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی گنگ و مبهم، اعلام کرد «فرصتی واقعی برای عظمت در خاورمیانه» فراهم شده و همه چیز برای یک اتفاق «ویژه» آماده است.

پیشتر پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده بود که ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، طرحی تازه برای پایان جنگ غزه ارائه کرده است، طرحی که شامل اصولی همچون آزادی تمامی اسرای باقی‌مانده، برقراری آتش‌بس دائمی و تشکیل یک نیروی امنیتی متشکل از فلسطینی‌ها و اعراب خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران ذخایر اورانیم اورانیوم غنی شده خبر فوری
خلف وعده وزیر کار / تکلیف افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه شد؟
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاوروف درباره اسنپ‌بک به گوترش نامه نوشت
معاون ترامپ: مذاکرات پیچیده‌ای درباره غزه در جریان است!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
تغییر نظام ایران به نفع هیچ کشوری در منطقه نیست/ پیشروی اسرائیل، ترکیه را به ایران نزدیک کرده است
اعراب خلیج فارس با غنی سازی محدود ایران مشکلی ندارند/ تنها اعراب می‌توانند میان ایران و آمریکا میانجیگری کنند
پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای موضوع جدیدی نیست/ اینکه چه کشوری میانجی باشد اهمیت ندارد
۹ کشور دیگر در فهرست حملات اسرائیل
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۵ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۲ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۴ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aJ4
tabnak.ir/005aJ4